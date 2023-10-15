الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مراسل "القاهرة الإخبارية" يرصد قوافل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر مطار العريش

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر مطار العريش

رصد رمضان المطعني، مراسل القاهرة الإخبارية، قوافل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر مطار العريش، قائلًا: إن المشهد اكتمل في الساعات المتأخرة من ليل أمس، القافلة التي وصلت عبر الطريق البري من القاهرة إلى العريش، وتحمل مساعدات مصرية تابعة للتحالف الوطني.

وأضاف المطعني، خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن هذه القافلة تمتد 4 كيلومترات من القاطرات والشاحنات المختلفة، حيث إن هذه القافلة من أضخم القوافل الإنسانية التي عرفتها المساعدات التي تصل لقطاع غزة على مستوى التاريخ.

القافلة تحمل قرابة ألف طن من المساعدات الغذائية 

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية، أن القافلة تحمل قرابة ألف طن من المساعدات الغذائية المختلفة، كما تحتوي على زجاجات المياه، وهناك أكثر من 3 آلاف علبة دواء ومستلزمات طبية، إضافة إلى قرابة 40 ألف بطانية ووسائل تدفئة، و80 خيمة للإيواء نظرًا للدمار الكبير الذي شهدته غزة جراء القصف الإسرائيلي.

ولفت مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن الشاحنات وصلت إلى مدينة العريش، وكان في استقبالها العديد من أهالي العريش والمتطوعين من مختلف الجمعيات المدنية.

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