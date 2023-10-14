السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"حياة كريمة": "أرسلنا قوافل بها ملابس للأطفال ومواد غذائية إلى غزة (فيديو)

قوافل حياة كريمة
قوافل حياة كريمة

أعلنت عهود وافي، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، عن مشاركتها في قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي، التي انطلقت من مصر لتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة.

 

وقالت عهود وافي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة قناة "صدى البلد"، إن المؤسسة أرسلت 15 تريلا محملة بالمواد الغذائية والأدوية والملابس والبطاطين للأطفال والأسر المتضررة من العدوان الإسرائيلي على القطاع.

 

وأضافت أن المؤسسة تعمل بالتعاون مع مجموعة من المتطوعين من أهل العريش وغيرهم من المنظمات الأهلية لضمان وصول القوافل إلى غزة بأسرع وقت ممكن.

 

وأكدت تضامن مؤسسة حياة كريمة مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الظلم والاحتلال، داعية إلى دعم جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي، الذي يضم أكثر من 100 منظمة مصرية لإغاثة غزة.

حياة كريمه غزة قوافل التحالف الوطني العدوان الإسرائيلى المساعدات الإنسانية

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