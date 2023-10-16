رئيس جامعة عين شمس تتفقد حملة الجامعة للتبرع بالدم تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين

لليوم الخامس علي التوالي جامعة عين شمس تستكمل دورها المجتمعي في تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين من خلال حملة التبرع بالدم التي دشنتها بالتعاون مع "جمعية شريان العطاء بكلية طب عين شمس للتبرع بالدم" والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الانسانية لدولة فلسطين الشقيقة، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وذلك تحت رعاية أ.د غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وفي تصريح للاستاذة الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس الجامعة أثناء تفقدها لموقع التبرع اكدت ان الجامعة نظمت هذه الحملة في إطار حرصها على دعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة والمساندة له، وتضامنا إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة، ولتقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم.

فيما اكد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الحملة شهدت تفاعلًا كبيرًا من جانب كافة منسوبي الجامعة، للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم، والذي يبرهن على أن الشعب المصري دائمًا داعمًا للشعب الفلسطيني، منوهًا بأن الحملة تستمر بالجامعة حتى نهاية الأسبوع، ويشارك بها كافة منسوبيها من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين.

وأعلنت الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس عن إدراج 48 عالمًا من علماء جامعة عين شمس ضمن افضل علماء العالم وذلك ضمن تحديث جديد لتقرير أصدره باحثين بجامعة ستانفورد الأمريكية والصادر عام 2023، وذلك ط في سياق ريادة جامعة عين شمس في مجال البحث العلمي على الصعيدين المحلي والدولي، وتتويجا لمسيرة البحث العلمي التى يتميز بها علماء الجامعة عبر تاريخها.