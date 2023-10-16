الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة عين شمس تتصدر قائمة ستانفورد ب 48 عالمًا ضمن أفضل 2% من علماء العالم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 

أعلنت  الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس عن إدراج 48 عالمًا من علماء جامعة عين شمس ضمن افضل علماء العالم وذلك ضمن تحديث جديد لتقرير أصدره باحثين بجامعة ستانفورد الأمريكية والصادر عام 2023، وذلك ط في سياق ريادة جامعة عين شمس في مجال البحث العلمي على الصعيدين المحلي والدولي، وتتويجا لمسيرة البحث العلمي التى يتميز بها علماء الجامعة عبر تاريخها.

ومن الجدير بالذكر أن المعايير التي استند عليها التصنيف لإدراج الباحثين على مستوى العالم ضمن هذه القائمة تعتمد على عدد الاستشهادات بالأبحاث المنشورة من قبل هؤلاء العلماء، ومؤشر عدد المنشورات التي تم الاستشهاد بمؤلفها من قبل مؤلفين آخرين على الأقل نفس العدد من المرات (h-index)، ومؤشر hm المعدل للتأليف المشترك، والاستشهادات للأوراق البحثية في مواضع تأليف مختلفة، ومؤشر مركب (c-score) وكذلك تتم الاستعانة ببيانات اسكوبس Scopus المطروحة من قبل Elsevier.

txt

جامعة عين شمس تنظم حملة للتبرع بالدم تضامنا مع الفلسطينيين

txt

مركز الابتكار فى جامعة عين شمس يستضيف نموذج محاكاة المؤتمر العام للإيسيسكو

txt

جامعة عين شمس تفوز بمراكز متقدمة على مستوى محافظة القاهرة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء


يشمل التقرير العلمي الجديد الصادر في 2023 علماء الجامعة في ميادين الطب، والعلوم، والهندسة وغيرها، زيادة في عدد الباحثين المدرجين عن الأعوام السابقة مما يعكس نهج إدارة الجامعة في دعم البحث العلمي وتشجيع العلماء على تحقيق إسهاماتهم الوطنية والعالمية. 
وقد ضم التقرير تمثيل  5 من كليات الجامعة. حيث سجلت كلية التربية بالجامعة إدراج  أكبر عدد من علماء الجامعة ضمن قائمة ستانفورد حيث أدرج 15 عالمًا من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والذي يمثل نسبة 31.25 % من مجموع المدرجين من الجامعة، تليها كلية العلوم حيث تضمنت إدراج 13 عالمًا (27.1%)، ثم كلية الصيدلة وضمت 11 عالمًا (22.9%)، وكلية الهندسة وضمت عدد 6 علماء (12.5%)، واخيرا كلية الطب حيث شمل التصنيف إدراج  3 علماء من علماء الكلية (6.25%).


وفي سياق تأكيد التزام جامعة عين شمس برؤية مصر 2030 والتميز في تحقيق خطط التنمية المستدامة من خلال التميز الذي يظهره علماؤها، تظهر الجامعة بوضوح كرائدة في رحلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا للخطة الوطنية، حيث يتسم العمل الجامعي بالتفاني في تحقيق التميز التعليمي والبحثي، وهو ما يعزز المساهمة الفعّالة لجامعة عين شمس في تحقيق الرؤية الوطنية لمستقبل مصر المزدهر والمستدام من خلال تميز أعضاء هيئة التدريس بها في مجالات البحث المتنوعة التي تغطيها كليات الجامعة.

علماء جامعة عين شمس 
جامعة عين شمس أفضل علماء العالم جامعة ستانفورد البحث العلمي الباحثين على مستوى العالم باحثين بجامعة ستانفورد الأمريكية

الأكثر قراءة

عاجل.. يبدأ من 25 ألفًا.. كم مقدم حجز شقق الإسكان المتميز وسكن مصر وجنة؟

محمد صلاح يدعم الشعب الفلسطينى ويتبرع للهلال الأحمر المصرى

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

عاجل.. سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 فى مصر بدون مصنعية

الهلال الأحمر: محمد صلاح تبرع بمبلغ تضامنى لصالح الشعب الفلسطينى

عاجل.. أمريكى يقتل طفلًا من أصل فلسطينى بـ26 طعنة فى شيكاغو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا