الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث: مصر ملتزمة قيادة وشعبًا بدورها الإنساني والسياسي تجاه فلسطين

فلسطين
فلسطين

قال محمد منصور، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تضمان الشعب المصري مع القضية الفلسطينية يعبر عن إرث شعبي تجاة القضية، كما أن المواقف خير دليل على التضامن مع القضية الفلسطينية الراسخة في الوجدان الشعبي.

وأضاف"منصور" خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن المصريين لا يطيقون انتظار لحظة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مع تفاقم الأوضاع داخل القطاع بالتزامن مع الحصار والقصف الإسرائيلي المكثف.

وتابع “منصور” مؤكدًا أن حملات التبرع بالدم بالجامعات المصرية وما قام به التحالف الوطني والجمعيات كان موقفًا مشرف جدًا، ويؤكد على التزام مصر قيادة وشعبًا بدورها الإنساني والسياسي تجاه فلسطين.

المساعدات تمنح الأمل للفلسطينيين 

وتابع، أنه عندما يرى الفلسطينيين شاحنات المساعدات التي أعدتها مصر والعديد من الدول العربية فإن هذا يبعث في قلوبهم الامل ويساعدهم على الصمود في وجه الاحتلال دفاعًا عن أراضيهم. 

باحث ملات التبرع بالدم التحالف الوطني مشرف التفاؤل الفلسطينيين

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