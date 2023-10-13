الطاهرى: حملات التبرع بالدم ترجمت تضامن المصريين مع أهالى غزة

قال الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير "روز اليوسف"، إن الشعوب العربية خرجت اليوم بعد صلاة الجمعة، معبرين عن غضبهم مما يحدث في غزة.

وأكد الطاهري، خلال برنامج "كلام في السياسة" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الشعب المصري ترجم ذلك في عملٍ حقيقي من خلال حملات مكثفة للتبرع بالدم، في مختلف المحافظات لصالح الفلسطينيين.

أكثر من 20 نقطة للتبرع بالدم للشعب الفلسطيني

وتابع: "يوجد أكثر من 20 نقطة بمختلف المحافظات، للتبرع بالدم للشعب الفلسطيني".