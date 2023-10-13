الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الطاهرى: حملات التبرع بالدم ترجمت تضامن المصريين مع أهالى غزة

الإعلامي أحمد الطاهري
الإعلامي أحمد الطاهري

قال الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير "روز اليوسف"، إن الشعوب العربية خرجت اليوم بعد صلاة الجمعة، معبرين عن غضبهم مما يحدث في غزة.

وأكد الطاهري، خلال برنامج "كلام في السياسة" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الشعب المصري ترجم ذلك في عملٍ حقيقي من خلال حملات مكثفة للتبرع بالدم، في مختلف المحافظات لصالح الفلسطينيين.

أكثر من 20 نقطة للتبرع بالدم للشعب الفلسطيني

وتابع: "يوجد أكثر من 20 نقطة بمختلف المحافظات، للتبرع بالدم للشعب الفلسطيني".

غزة الشعب المصري ترجم تضامنه مع غزة أحمد الطاهري الإعلامي أحمد الطاهري الشعب المصري حملات مكثفة للتبرع بالدم حملات مكثفة

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