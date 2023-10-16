إحباط تهريب هواتف محمولة ومستلزمات طبية بسوهاج

تمكن رجال جمارك مطار سوهاج الدولي برئاسة حسن أبوكريشه مدير الجمرك من ضبط محاولتي تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من المستلزمات الطبية بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ وقانون الاستيراد والتصدير.

فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الإمارات علي رحلة خطوط طيران العربية اشتبه أبو زيد خلف رئيس قسم تفتيش الركاب في راكب مصري الجنسية.

وبتمرير أمتعتهم على جهاز الفحص بمعرفة ا. مصطفى عزوز تحت إشراف خالد محمد درديري رئيس قسم الفحص بالأشعة تبين وجود أجسام متماثلة متعددة.

بتفتيش حقائب الراكب تبين وجود 7 هواتف محمولة ماركة Iphon15 pro max مخبأة بحقائب الراكب في أماكن يصعب الوصول إليها وقدرت القيمة للأغراض الجمركية المستحقة بمبلغ ٤٢٠ ألف جنيه.

وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت علي رحلة طيران ايركايرو اشتبه أبوزيد خلف رئيس اللجنه الجمركية فى أحد الركاب القادمين من الكويت.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفه شريف أحمد تحت إشراف اكرم الروبي تلاحظ وجود كثافات.

وبتفتيش امتعة الراكب تبين وجود كمية من المستلزمات الطبية الخاصة بالعمليات الجراحية داخل أكياس بلاستكية داخل حقائبه.

وشارك فى الضبط لجنة من هبة حنفي رئيس قسم الأمن الجمركي وأحمد أبو كريشه ومنى خلف ومروه ناصر مأمورى تفتيش الركاب وأحمد حسن وعبدالعزيز فؤاد بمكافحة التهرب الجمركي وبلال الكتاتني وعمرو عبدالعال.

وقرر محمد متولي محمود مدير عام جمارك الاقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركى ارقام ١٥ و١٦ لسنة ٢٠٢٣

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وعمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبيه الرقابه على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.