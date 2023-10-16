الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إراشادات منظمة الصحة العالمية لبيئة عمل مريحة نفسيًا

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

قالت الإعلامية جاسمين طه، إن منظمة الصحة العالمية أوصت بعدد من الإرشادات الضرورية لبيئة عمل تكون مريحة نفسيًا.

وأضافت الإعلامية جاسمين طه خلال تقديمها برنامج السفيرة عزيزة، عبر قناة dmc، أن أول ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، أنه يجب ألا تصدق أحد لكن عليك أن تحترم الجميع، لا تأخذ  مشاكل العمل للبيت أو العكس، حافظ على مواعيد العمل فقط لأن المبالغة ستضر بصحتك. 

وأوضحت أن من بين إرشادات منظمة الصحة العالمية لبيئة عمل مريحة نفسيًا، عدم تكوين علاقات شخصية في محيط العمل، يكفي زمالة مهنية محترمة، توقف عن التوقعات، لو حصلت على مساعدة فاشكر صاحبها، وإن لم تحصل فأنت تعلم كيف تساعد نفسك. 

وتابعت: "لا تسع للسلطة، إن تم ترقيتك فمبارك، وإن لم يحدث، دع الناس يتذكرون كياستك وإخلاصك في العمل، لا تلهث وراء العمل، فالحياة مليئة بأشياء مهمة أخرى، لا تأخذ كل المواقف على كبريائك، إن حصلت على مرتبك فاستمتع بإنفاقه". 

لا شيء أهم من الأسرة 

وأشارت إلى أنه من بين إرشادات منظمة الصحة العالمية لبيئة عمل مريحة نفسيًا، هو أنه لا يهم نظرة الناس لك، تعامل بتواضع، فأنت للجميع كقطعة من مجوهراتهم الثمينة أو إكسير حياتهم، وعلى كل، لا شيء أهم من الأسرة، الأصدقاء، الوطن، سلامة النفس والداخل. 

بيئة عمل مريحة إرشادات منظمة الصحة العالمية برنامج السفيره عزيزه مواعيد العمل

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