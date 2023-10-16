الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. طرد وسيطرة من مصر فى تعادل سلبى مع الجزائر

مصر والجزائر
مصر والجزائر

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين مصر والجزائر، في اللقاء الودي المقام مساء اليوم في الإمارات.

وسيطر منتخب الجزائر على مجريات الربع ساعة الأول وسط تحفظات من منتخبنا الوطني.

وكانت أخطر الفرص مبكرًا في الدقيقة 3 بعرضية من أمين غويري لكن تصدى لها محمد الشناوي، وفي الدقيقة 17 سدد تريزيجيه كرة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها ماندريا حارس الجزائر.

وسدد صلاح في الدقيقة 19 أخطر كرات اللقاء داخل منطقة الجزاء، جاءت في عارضة حارس الجزائر.

وطرد حكم اللقاء محمد هاني ظهير أيمن المنتخب، مباشرة بعد تدخله القوي على ظهير الجزائر أحمد توبة بالدقيقة 26، واضطر روي فيتوريا لإخراج أحمد سيد "زيزو" والدفع بعمر كمال بدلًا من هاني الذي طرد.


وبالدقيقة 45 أضاع مصطفى محمد هدف مؤكد، بعدما انفرد بحارس المرمى ووضع الكرة في مرمى الخالي لكن رامي بن سبعيني أنقذها من على خط المرمى.


ويقود هجوم الفراعنة في لقاء اليوم محمد صلاح ويجاوره مصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه، بينما يبدأ محمدي حمدي أساسيًا في مركز الظهير الأيسر بدلًا من أحمد فتوح.

ويبدأ في وسط الملعب الثلاثي محمد النني، حمدي فتحي وأحمد سيد "زيزو".

تشكيل المنتخب.. صلاح يقود الهجوم ومحمد حمدى أساسيًا أمام الجزائر.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- محمد عبدالمنعم- علي جبر- محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي- محمد النني- أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجية" – محمد صلاح- مصطفى محمد.

مصر الجزائر مصر والجزائر ماندريا صلاح

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