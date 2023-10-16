كواليس اجتماع الاتحاد الأوروبي اليوم برئاسة محمد أبوالعينين

قال محمد أبو العينين، عضو اتحاد الغرف التجارية في اجتماع الاتحاد الأوروبي إننا لم نلتق منذ فترة طويلة، لكن حان الوقت لكي نتحدث اللقاء اليوم هام جدًا لم التق بسفير الاتحاد الأوروبي منذ عام.

كما أشار أبو العينين إلى أن سبب اللقاء هو أفريقيا التي تشغل جانبا كبيرًا من اهتمام الدول الأخرى، وأضاف إنه حضر يوم كامل في واشنطن، وحضر الجمعة الماضية في نيويورك كيف نتعامل مع أفريقيا بالعمل المشترك.

أضاف وكيل مجلس النواب أن هناك اتجاه جديد للعمل والتعاون المشترك بين أوروبا وأفريقيا ومنها، اليورانيوم والغاز والمواد الخام الطبيعية، ولابد من وجود سوق كبير داخل إفريقيا حيث يوجد ٦٠٪ من سكان إفريقيا شباب.

أوضح وكيل مجلس النواب في اجتماعه اليوم عن المشروع الكبير الذي تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو طريق القاهرة كيب تاون الذي يمر بالعديد من الدول، واعتقد ان هذا الطريق فرصه جيدة، وأيضا مشروع الممر الملاحي من بحيرة فيكتوريا حتى البحر المتوسط.

كما أكد أبو العينين على أن هناك مشاريع كثيره تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل وخارج أفريقيا ومنها أيضا تصدير الكهرباء الفائضة لأوروبا.

وأضاف وكيل مجلس النواب أن مصادر الطعام في العالم هي أوكرانيا وروسيا حيث جعلت هناك رغبه قوية للتعاون الإقليمي ونهاية الحديث عن العولمة.

وأشار إلى أن المواد الخام وكثير من سلاسل الإمدادات تأثرت بسبب جائحة أوكرانيا وكثير من المصانع والشركات الكبرى في أوروبا أعلنت افلاسها.

وتحدث وكيل مجلس النواب عن قضيه فلسطين، والاحصائيات الأخيرة ١١ الف مصاب منهم ٩٠٠ طفل تم قتلهم و٥٥ عائلة تم إزالتها من سجلات الأحياء، وهناك أعداد كبيرة من المساعدات المصرية موجهة الي غزة، لابد أن يتوقف دعاه الحرب من أجل عملية السلام، المفاوضات إذا كانت هناك رغبه في السلام وهذا سوف يؤثر على الاتصالات في المنطقة، وبناء على ذلك سوف ترتفع أسعار الوقود والنفط أكثر وأكثر بسبب هذه الحرب، وكذلك ستتوقف سلاسل الإمدادات مره أخرى.

أضاف وكيل مجلس النواب أن سبب المشكلة هو الاحتلال ولابد من العودة الى الي حدود الرابع من حزيران، حقوق الفلسطينيين عادله وهذا الاحتلال هاجم غزه خمس مرات، ولم تتدمر إدارة الشعب الفلسطيني، ( القدس للمسلمين والمسحيين).

وختم كلمته عن القضية الفلسطينية بأن لابد أن نحترم حقوق الفلسطينيين ونحن سعداء بالاستماع إليكم، وكذلك إرادتكم للحديث عن حلول للمشاكل الاقتصادية.