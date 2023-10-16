بعد حصولها على الماجستير بسن الـ80 الحاجة آمال إسماعيل تبدأ رحلة الدكتوراة

بعد حصولها على الماجستير التحقت الحاجة آمال إسماعيل، صاحبة الـ81 عامًا بكلية الآداب قسم اللغة العربية جامعة المنصورة، وذلك حتى تبدأ رحلة الحصول على الدكتوراة .

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، إنها رسالة الماجستير الخاصة بها ستكون عن "الشيخوخة النشطة"، مشيرة إلى أن أهم نصائحها أن العالم كله يتجه ناحية الشيخوخة، ومنذ سنوات بدأت الدول الأوروبية تقليل نسب الإنجاب مما أدى لزيادة نسب الشيخوخة.

وأضافت، أنه هناك دراسات توضح أن عام 2150 سيكون ثلث العالم من أصحاب الشيخوخة، مؤكدة أن أول يوم دخلت فيه الجامعة كانت مذهولة.

حصولها على الماجستير بحضور أحفادها

وكانت الحاجة آمال، قد حصلت على درجة الماجستير وهي في عمر الـ80 من عمرها بحضور أحفادها وأبنائها.