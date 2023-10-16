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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"طب طنطا" تنظم حملة للتبرع بالدم تضامنًا مع الأشقاء في فلسطين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت كلية الطب جامعـة طنطـا برئاسة الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية حملة التبرع بالدم بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر بـ جامعة طنطا تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى،  بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية العاجلة لدولة فلسطين الشقيقة لتخفيف حدة أحداث العنف التى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا والدكتور محمد حسين محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتورة هويدا إسماعيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.   

أكد الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية أن إدارة الكلية نظمت هذه الحملة فى إطار حرصها على دعم الشعب الفلسطينى الشقيق وتقديم المساعدة والمساندة لهم وتضامنا إنسانيا مع أهالي قطاع غزة ولتقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة فى إنقاذ الأرواح.  

وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية أن كلية الطب جامعة طنطا بصفتها مؤسسة علمية ومنبر للسلام تدعو كافة منتسبى الكلية للتبرع بالدم، مشيدا بمشاركة عدد كبير من منتسبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب، موضحًا أن الحملة تستمر لمدة 3 أيام بدءا من اليوم وحتى الأربعاء القادم الموافق ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣م.

طب طنطا تنظم حملة للتبرع بالدم تضامن ا مع الأشقاء في فلسطين كلية الطب جامعة طنطا تقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية العاجلة لدولة فلسطين الشقيقة جامعة طنطا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

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