الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: تأجيل زيارة “بايدن” لـ كولورادو مع اشتعال الأحداث في غزة

بايدن
بايدن

أعلن البيت الأبيض في بيان أن الرئيس جو بايدن ألغى رحلة مقررة إلى كولورادو، اليوم الإثنين، للتركيز على الأمن القومي.

ويأتي تغيير الخطط في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة الأمريكية على تقليل التأثير الواقع على المدنيين جراء الصراع المتصاعد بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، والحيلولة دون امتداده حول المنطقة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي عبر محطة "ام اس ان بي سي" التلفزيونية الأمريكية "سوف يظل الرئيس في الديار هنا في البيت الأبيض اليوم للتركيز على مسائل الأمن القومي".

وأضاف "أنه سوف يلتقي بفريق الأمن القومي، ومن الواضح أن هذا سوف يكون على قائمة الأجندة".  

وقال كيربي إنه ليس مستعدا للإعلان عن توجه الرئيس إلى إسرائيل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان مقررا أن يقوم بايدن بجولة في أحد أبراج الرياح والتحدث بشأن "بايدنوميكس" - أجندة بايدن الاقتصادية - ليوضح الفارق بين أجندته وتلك الخاصة بالجمهوريين".

البيت الأبيض جو بايدن بايدن كولورادو الأمن القومي الولايات المتحدة الاحتلال

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