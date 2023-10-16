تعرف على إجازات شهر نوفمبر 2023

يبحث عدد كبير من المواطنين المصريين، عن إجازات شهر نوفمبر 2023، مما أدى إلى زيادة البحث عليه في محركات "جوجل"، حيث حصل المصريون اجازة رسمية خلال شهر أكتوبر الجاري بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر.

إجازات شهر أكتوبر 2023

بحسب موقع رئاسة الجمهورية، أشار إلى أن عدد إجازات شهر نوفمبر 2023 تصل إلى 8 أيام طوال الشهر، وتقتصر إجازات شهر نوفمبر 2023 على الراحات الأسبوعية فقط بدون إجازات رسمية، ويرصد “الدستور” في السطور التالية إجازات شهر نوفمبر 2023.

يوم الجمعة 3 نوفمبر 2023.

يوم السبت 4 نوفمبر 2023.

يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023.

يوم السبت 11 نوفمبر 2023.

يوم الجمعة 17 نوفمبر 2023.

يوم السبت 18 نوفمبر 2023.

يوم الجمعة 24 نوفمبر 2023.

يوم السبت 25 نوفمبر 2023.

الإجازات الرسمية 2024

كما يرصد الدستور خلال السطور التالية الإجازات الرسمية التي يحصل عليها الموظفين والعاملين في أجهزة الدولة خلال عام 2024 وهي:

7 يناير يوافق يوم الأحد: عيد الميلاد القبطي.

25 يناير يوافق يوم الخميس: ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

10 أبريل يوافق يوم الأربعاء: عيد الفطر المبارك.

11 أبريل يوافق يوم الخميس: أجازة عيد الفطر المبارك.

25 أبريل يوافق يوم الخميس: عيد تحرير سيناء.

1 مايو يوافق يوم الأربعاء: عيد العمال.

5 مايو يوافق يوم الأحد : عيد الفصح القبطي.

6 مايو يوافق يوم الإثنين: عيد شم النسيم.

15 يونيو يوافق يوم السبت: أجازة يوم وقفة عرفات.

16 يونيو يوافق يوم الأحد: عيد الأضحى المبارك.

17 يونيو يوافق يوم الإثنين: أجازة عيد الأضحى المبارك.

30 يونيو يوافق يوم الأحد: ثورة 30 يونيو.

7 يوليو يوافق يوم الأحد: رأس السنة الهجرية.

23 يوليو يوافق يوم الثلاثاء: عيد الثورة.

15 سبتمبر يوافق يوم الأحد: عيد المولد النبوى الشريف.

6 أكتوبر يوافق يوم الأحد: عيد القوات المسلحة.