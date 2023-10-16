صلاح فى الهجوم.. فيتوريا يعلن تشكيل منتخب مصر أمام الجزائر

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل مواجهة نظيره الجزائري مساء اليوم الإثنين وديًا في الإمارات.

ويقود هجوم الفراعنة في لقاء اليوم محمد صلاح ويجاوره مصطفى محمد ومحمود حسن “تريزيجيه”، بينما يبدأ محمدي حمدي أساسيًا في مركز الظهير الأيسر بدلًا من أحمد فتوح.

ويبدأ في وسط الملعب الثلاثي محمد النني، حمدي فتحي وأحمد سيد “زيزو”.

تشكيل المنتخب.. صلاح يقود الهجوم ومحمد حمدى أساسيًا أمام الجزائر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - علي جبر - محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" – محمد صلاح - مصطفى محمد.

موعد مباراة مصر والجزائر

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، لخوض مواجهة ودية قوية أمام الجزائر، على استاد "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية، وذلك في ختام المعسكر التدريبي، الذي تستضيفه الإمارات خلال الفترة من يوم 9 حتى يوم 17 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر الودية أمام الجزائر، اليوم، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.