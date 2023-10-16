"مدبولى" لمسئولى شركة CSCEC الصينية: نأمل فى الانتهاء من مشروع أبراج العلمين الجديدة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مسئولي الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة CSCEC، وذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، وجانغ شيويه شيوان رئيس مجلس إدارة مجموعة CSCEC الصينية، وعدد من ممثلي الشركة.

وفي مُستهل اللقاء أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بتلك المقابلة، مؤكدًا تميز أعمال الشركة في مجال الإنشاءات وتطلعنا للانطلاق كذلك في مشروعات قطاع الطيران المدني.

وقال "مدبولي": "نأمل في الانتهاء من مشروع أبراج العلمين الجديدة الذي تتولى الشركة تنفيذه في أسرع وقت، حيث عُقدت مراسم توقيع عقد إنشاء أبراج مدينة العلمين الجديدة خلال شهر فبراير 2021".

وخلال اللقاء، استعرض وزير الطيران المدني المشروعات ذات الصلة بتطوير مطار القاهرة الدولي، وتطوير مطار الغردقة، وإنشاء هنجر لصيانة الطائرات، والتي تم توقيع اتفاقيات إطارية بشأنها اليوم مع الشركة.

وأعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة CSCEC الصينية عن شكره على ثقة مصر في الشركة الصينية من حيث إسنادها مشروع منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية، الذي يعد من أفضل المشروعات في الشرق الأوسط، مستعرضًا التقدم الذي أحرزته الشركة في هذا المشروع، ومؤكدًا أنها ستبذل قصارى جهدها لخدمة مصر في مختلف القطاعات.

وأكد رئيس الوزراء أنه زار مشروع الأبراج الصينية "منطقة الأعمال المركزية" بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ أيام، وتابع ما يتم من جهود ليكون هذا المشروع أيقونة للتعاون المصري الصيني في هذا القطاع.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وصل قبل ساعات قليلة، إلى العاصمة الصينية "بكين" للمشاركة، نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الدورة الثالثة لـ"منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي"، المُنعقِد في بكين يومي 17 و18 أكتوبر الجاري، تحت شعار "التعاون عالي الجودة للحزام والطريق: معًا من أجل التنمية المشتركة والازدهار".

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء، يو جيانهوا وزير وسكرتير عام الحزب الشيوعي للإدارة العامة للجمارك الصينية.

ومن المُقرر أن يُلقي رئيس مجلس الوزراء كلمة إبان فعاليات اليوم الثاني من المنتدى، كما سيعقد عدة لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات الكبرى.