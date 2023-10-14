السبت 14 أكتوبر 2023
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مصر

مدبولى يشهد اختبارات الشباب للحصول على قطع أراضٍ صناعية ببورسعيد

جولة رئيس الوزراء
جولة رئيس الوزراء

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عملية تقدم شباب بورسعيد للحصول على قطع أراضٍ فى المنطقة الصناعية هناك، وآلية الموافقة لهم من عدمها.

كما استمع رئيس الوزراء لشرح حول الخدمات التي يقدمها مجمع خدمات المنطقة الصناعية، وذلك بحضور وزير التنمية، هشام آمنة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعدد من المسئولين.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رفقة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، والدكتورة ناهد يوسف، القائم بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية، عددًا من المصانع ومواقع الإنتاج داخل المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، بينها مصنع لإنتاج كاوتش السيارات وآخر لإنتاج النيتروجين وغيره لإنتاج مستلزمات الكهرباء.

جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية

وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل جولته بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، اهتمام الدولة بملف الصناعة، والعمل من خلال مختلف أجهزتها المعنية على تطوير هذا القطاع المهم ودعمه، وإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، جذبًا لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبما يسهم فى توطين العديد من الصناعات، وتعميق المكون المحلي.

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رئيس الوزراء يتفقد مصنع "بيراميدز" لإنتاج إطارات السيارات ببورسعيد

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رئيس الوزراء يتفقد مصنع شركة بورسعيد للصناعات الكهربائية "أفينا"

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى حرص الدولة على الاستمرار فى اتخاذ مختلف ما يلزم من إجراءات وخطوات، من شأنها أن تسهم فى تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، وإتاحة الفرص بشكل أكبر أمام القطاع الخاص، للقيام بدوره المحورى والمشاركة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وصولًا لتحقيق الأهداف المرجوة فى هذا الصدد، من نمو لمعدلات الإنتاج، وتوفير المزيد من  فرص العمل الجديدة، إلى جانب نمو حجم الصادرات من مختلف المنتجات المصرية لمختلف دول العالم.

وشهدت محافظة بورسعيد تنفيذ عدد كبير جدًا من المشروعات التنموية بدءًا من عام 2014، وأعلنت نفسها أول محافظة خالية تمامًا من العشوائيات الخطرة، فضلًا عن افتتاح عدد كبير من المشروعات الصناعية في المنطقة الحرة، التي تواصل فتح آفاق جديدة للتنمية وتوفير فرص الاستثمار وفرص العمل.

قطع أراضي فى المنطقة الصناعية رئيس مجلس الوزراء شباب بورسعيد خدمات المنطقة الصناعية مصطفى مدبولى

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رئيس الوزراء يتفقد مصنع شركة بورسعيد للصناعات الكهربائية "أفينا"

رئيس الوزراء يتفقد مصانع المنطقة الصناعية شرق بورسعيد

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