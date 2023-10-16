الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة زوج المذيعة أميرة شنب في قضية " الكلب"

حبس متهم
حبس متهم

أجلت محكمة جنح الشيخ زايد اليوم الاثنين، جلسة محاكمة زوج المذيعة أميرة شنب في واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهما بمدينة الشيخ زايد، في القضية رقم 719 لسنة 2023، لجلسة 23 أكتوبر للاضطلاع. 

وكان مدير بنك يدعى محمد محب ماوي، توفي إثر إصابته بمضاعفات ناتجة عن عقره من كلب زوج الإعلامية أميرة شنب، بعد قرابة شهرين من الواقعة، ودخوله العناية المركزة جراء إصابته بجرح تهتكي في الساعد والكوع الأيمن وقطع بالأوتار، وفشلت كل محاولات التدخل الجراحي في إسعافه.

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وأمرت جهات التحقيق، بنقل جثمان المتوفى إلى مشرحة زينهم؛ لإجراء الكشف الطبي عليه، وطلبت التحفظ على التقرير الطبي الخاص به داخل المستشفى، واستدعاء المتهم لمباشرة التحقيق معه مجددًا في اتهامه بتهمة جديدة في الواقعة نفسها.

جنح الشيخ زايد لمذيعة أميرة شنب الشيخ زايد جهات التحقيق المجني عليه

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