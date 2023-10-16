مواعيد الإجازات الرسمية 2024 للعاملين في الجهاز الإداري والقطاع الخاص

يحصل الموظفون على الاجازات الرسمية بأجر كامل، وتضم الاجازات الرسمية الايام التي تحتفل بها مصر سواء لذكرى دينية أو قومية، وتعرض بالتفصيل في التقرير التالي الاجازات الرسمية 2024 للعاملين في الجهاز الاداري والقطاع الخاص

الإجازات الرسمية 2024

عيد الميلاد القبطي: يوم الأحد 7 يناير

ثورة 25 يناير: يوم الخميس 25 يناير

عيد الفطر المبارك: يوم الأربعاء 10 أبريل

أجازة عيد الفطر المبارك: يوم الخميس 11 أبريل

عيد تحرير سيناء: يوم الخميس 25 أبريل

عيد العمال: يوم الأربعاء 1 مايو

عيد الفصح القبطي: يوم الأحد 5 مايو

عيد شم النسيم: يوم الإثنين 6 مايو

أجازة يوم وقفة عرفات: يوم السبت 15 يونيو

عيد الأضحى المبارك: يوم الأحد 16 يونيو

أجازة عيد الأضحى المبارك: يوم الإثنين 17 يونيو

ثورة 30 يونيو: يوم الأحد 30 يونيو

رأس السنة الهجرية: يوم الأحد 7 يوليو

عيد الثورة: يوم الثلاثاء 23 يوليو

عيد المولد النبوى الشريف: يوم الأحد 15 سبتمبر

عيد القوات المسلحة: يوم الأحد 6 أكتوبر وهي آخر الاجازات الرسمية 2024.

موعد شهر رمضان 2024

وفقًا للحسابات الفلكية، سيكون أول أيام شهر رمضان 1445 هـ يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024 م. وسيستمر شهر رمضان لمدة 30 يومًا، وينتهي يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024 م.

ولكن، لا يزال هذا الموعد غير رسمي، حيث يعتمد تحديد أول أيام شهر رمضان، على ميلاد هلال شهر رمضان والذي يتم استطلاعه يوم 29 شعبان في مصر والدول العربية وقد تختلف الحسابات الفلكية عن الرؤية الشرعية لذا يصوم المسلمون وفق الرؤية الشرعية وإعلان دار الإفتاء في كل دولة عربية عن موعد الصيام والذي يختلف من دولة لدولة.، كما يتم تحديد نهاية رمضان على استطلاع مولد هلال شهر شوال.