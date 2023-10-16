الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواعيد الإجازات الرسمية 2024 للعاملين في الجهاز الإداري والقطاع الخاص

الإجازات الرسمية
الإجازات الرسمية

يحصل الموظفون على الاجازات الرسمية  بأجر كامل، وتضم الاجازات الرسمية الايام التي تحتفل بها مصر سواء لذكرى دينية أو قومية، وتعرض بالتفصيل في التقرير التالي الاجازات الرسمية 2024 للعاملين في الجهاز الاداري والقطاع الخاص

الإجازات الرسمية 2024

  • عيد الميلاد القبطي:  يوم الأحد 7 يناير
  • ثورة 25 يناير: يوم الخميس 25 يناير
  • عيد الفطر المبارك: يوم الأربعاء 10 أبريل
  • أجازة عيد الفطر المبارك: يوم الخميس 11 أبريل
  • عيد تحرير سيناء: يوم الخميس 25 أبريل
  • عيد العمال: يوم الأربعاء 1 مايو
  • عيد الفصح القبطي: يوم الأحد 5 مايو
  • عيد شم النسيم: يوم الإثنين 6 مايو
  • أجازة يوم وقفة عرفات: يوم السبت 15  يونيو
  • عيد الأضحى المبارك:  يوم الأحد 16 يونيو
  • أجازة عيد الأضحى المبارك: يوم الإثنين 17 يونيو
  • ثورة 30 يونيو: يوم الأحد 30 يونيو
  • رأس السنة الهجرية: يوم الأحد  7 يوليو
  • عيد الثورة: يوم الثلاثاء 23 يوليو
  • عيد المولد النبوى الشريف: يوم الأحد 15 سبتمبر
  • عيد القوات المسلحة: يوم الأحد 6 أكتوبر وهي آخر الاجازات الرسمية 2024.

 

أجندة الإجازات الرسمية في عام 2024 وموعد إجازة عيدي الفطر والأضحى 1445

أجندة الإجازات الرسمية في 2024.. وموعد عيد الفطر المبارك

موعد شهر رمضان 2024 

وفقًا للحسابات الفلكية، سيكون أول أيام شهر رمضان 1445 هـ يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024 م. وسيستمر شهر رمضان لمدة 30 يومًا، وينتهي يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024 م.

ولكن، لا يزال هذا الموعد غير رسمي، حيث يعتمد تحديد أول أيام شهر رمضان، على ميلاد هلال شهر رمضان والذي يتم استطلاعه يوم 29 شعبان في مصر والدول العربية  وقد تختلف الحسابات الفلكية عن الرؤية الشرعية لذا يصوم المسلمون وفق الرؤية الشرعية وإعلان دار الإفتاء في كل دولة عربية عن موعد الصيام والذي يختلف من دولة لدولة.، كما يتم تحديد نهاية رمضان على استطلاع مولد هلال شهر شوال. 

txt

جدول الإجازات الرسمية 2024 في مصر

الإجازات الرسمية إجازة عيد الفطر موعد شهر رمضان ثورة 25 يناير عيد الفطر

مواد متعلقة

أجندة الإجازات الرسمية في عام 2024 وموعد إجازة عيدي الفطر والأضحى 1445

الأكثر قراءة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

"القاهرة الإخبارية": تلبية واسعة لدعوة الرئيس السيسى للمؤتمر الدولى حول القضية الفلسطينية

وزير الصحة: استعداد كامل لتقديم الخدمة الصحية عبر معبر رفح

القائمة البيضاء برئاسة فاروق جعفر تشعل الأجواء في انتخابات الزمالك

تحذير عاجل من "الأرصاد" لأصحاب هذه المناطق.. ماذا يحدث؟

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الأمانة العامة للإفتاء.. رؤية جديدة لدور العلماء

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا