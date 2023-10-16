الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الدفع بـ30 سرفيس لدعم مواقف السيارات وتطهير خطوط الصرف الصحي بدسوق

دسوق
دسوق

 وجه اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بشن حملات نظافة مكثفة وأيضا حملات تجميل بشوارع المدينة، إذ شهدت شوارع مدينة دسوق تهذيب الأشجار بأحياء دسوق متابعة خطوط سير المعدات، ورفع الأتربة والمتولد اليومي من القمامة والمخلفات والأراضى الفضاء.

كما وجه باستمرار حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق، بأحياء مدينة دسوق بالإضافة الى المداومة على رى وتهذيب وتقليم الأشجار وقص النجيل على جانبي الطرق والميادين العامة والعناية بها للحفاظ عليها من التلف ورفع مخلفات التقليم على مدار اليوم بحضور رؤساء الأحياء، بالإضافة بالاضافة الى استكمال تطهير صفايات الأمطار ومازال العمل مستمر.

الدفع بـ 30 سرفيس لمواجهة التكدس بمواقف السيارات بدسوق


وأوضح رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه أيضا يتابع سير العمل بالمواقف بالتنسيق مع وحدة المرور بدسوق تنسيقا مع وحدة مرور دسوق، وأنه تم الدفع بـ30 سيارة سرفيس والخطوط الأخرى، وذلك لمواجهة التكدس والزحام في المواقف المختلفة.

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لتحسين مستوى الخدمات.. شن حملات نظافة بالمنطقة الصناعية ببلطيم في كفر الشيخ


وتابع رئيس المركز وفى إطار رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار المحتملة خلال فصل الشتاء ورفع كفاءة خطوط وغرف الصرف الصحي وصفايات الأمطار  والخطة الزمنية  بين الوحدة المحلية وشركة المياه  لأعمال التطهير. 

ورفعت رئاسة مركز ومدينة دسوق، درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار المحتملة خلال فصل الشتاء، وأيضا تطهير خطوط الصرف بشارع  السيما مدحت الزيات، وذلك بالإضافة لإصلاح  خطر مياه بشارع الشركات، وأيضا حل مشاكل الصرف بأماكن متفرقة بالمدينة  ومازال العمل قائما يوميا ورفع مخلفات التطهير بمختلف الأحياء.

فيما وجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، كافة رؤساء المدن والمراكز بضرورة الاهتمام بنظافة الشوارع ورفع تراكمات القمامة أولا بأول وصيانة الإنارة العامة بالشارع والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين 

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