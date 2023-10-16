تمثل القوة والصمود.. كيف تم تجسيد المرأة الريفية في الدراما المصرية؟

هناك بطلات صامدات ومجهولات في كثير من الأحيان في الريف المصري، هؤلاء النساء اللاتي يعملن طوال اليوم تحت أشعة الشمس هن شريان الحياة لمجتمعاتهن الريفية، إن تفانيهم الذي لا يتزعزع تجاه عائلاتهم وأرضهم وتقاليدهم يغذي قلب الريف المصري.

يجب دائما إحياء مساهماتهم التي لا تقدر بثمن، ونحتفل بقوتهم وتصميمهم وتأثيرهم العميق على الزراعة والثقافة في مصر، ومع ذلك إليك تفاصيل الشخصيات التي لا تنسى والتي أشادت بقصصها الرائعة وسلطت الضوء على دورها الحيوي في مجتمعاتها.

أفلام ناقشت أهمية دور المرأة الريفية:

زينب (1930)

يمكن أن نبدأ هذه القائمة بأول فيلم يصور حياة المرأة الريفية، وهو فيلم صامت باسم زينب، أعيد إطلاق هذه الجوهرة السينمائية مرة أخرى عام 1952، وشاركت في بطولتها رقية إبراهيم ويحيى شاهين، تدور أحداث القصة في كلا المشروعين حول قصة حب تواجه الإدانة العائلية وعدم القبول.

دعاء الكروان (1959)

فاتن حمامة معروفة على نطاق واسع بجهودها في تمثيل المرأة الريفية، سعيًا للانتقام تعود فتاة ريفية للانتقام بسبب مقتل أختها بعد فقدان شرفها على يد مهندس من الضعف والقوة والخداع، تمر شخصية فاتن بمراحل مختلفة تستكشف فيها الحياة والحب وغيرها من الجوانب.

الحرام (1965)

تظهر هذه التحفة السينمائية مصاعب الاعتداء الجنسي وصدمات الحمل، ومع ذلك بسبب العادات والتقاليد الثقافية يتم إسكات الضحية، مما يؤدي في النهاية إلى تسوية مفجعة، واللافت أن الفيلم حصل على ترشيح السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي.

شيء من الخوف (1969)

كيف يمكن أن نغفل قيام شادية بتجسيد شخصية فؤادة في فيلم يجسد قوة المرأة المصرية؟ في ذلك الوقت وفي هذا التصوير نواجه المرأة الريفية في ضوء جديد، لم يتم تصويرها على أنها فتاة جميلة وطيبة القلب ومتواضعة فحسب، هذه المرة هي التي تواجه الظلم والاستعباد.

الأرض (1970)

يستعرض هذا الفيلم حياة امرأة ريفية تطمح للخروج من حياة القرية والدخول إلى المدينة الصاخبة، ومع مرور الوقت تكتشف المزايا العديدة للحياة في الريف، وهذا يؤدي إلى كونها مشاركًا نشطًا في ثورة الفلاحين التي قادها والدها ضد سياسات الحكومة القمعية، وبالتالي تواجه بشجاعة رئيس البلدية والمسؤولين دفاعًا عن حقوق المزارعين.