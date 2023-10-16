الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس جامعة قناة السويس يشهد حفل تكريم المتفوقين من خريجي كليات الهندسة

حفل تكريم المتفوقين
حفل تكريم المتفوقين

شهد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس حفل نقابة المهندسين بالإسماعيلية، بقيادة المهندس أحمد المصري نقيب المهندسين بالإسماعيلية ورئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية بالإسماعيلية وذلك بمقر  نقابة المهندسين بالإسماعيلية.

وخلال الاحتفالية - تم تكريم المتفوقين من أبناء المهندسين في الشهادات العامة والأزهرية، وطلبة الكليات المختلفة.

كما تم الاحتفال بالمهندسين الجدد من خريجي كليات الهندسة من أبناء الإسماعيلية.

أبرز الحضور

حضر الاحتفال - الدكتور سامي هاشم عضو مجلس النواب ورئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، والنائب محمد طلبه عضو مجلس النواب، والنائب رمضان إمام عضو مجلس الشيوخ، والدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة جامعة قناة السويس،  والدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، والدكتور سامي فضل وكيل مديرية التربية والتعليم.

ومن النقابة العامة- حضر  كل من الدكتور مهندس هشام سعودي وكيل أول النقابة، والمهندس محمود عرفات أمين عام نقابة المهندسين المصرية، واللواء مهندس محمد ناصر أمين الصندوق، والمهندس استشاري محمد حموده الأمين العام المساعد، والمهندسة استشارية زينب عفيفي أمين الصندوق المساعد، والدكتوره مهندسة ولاء نور رئيس شعبة عمارة بالنقابة العامة، وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة وقيادات التربية والتعليم، وقيادات جامعة قناة السويس، ومجلس نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية.

التكريم

وخلال الحفل - تم تكريم 143 من المتفوقين في الشهادات العامة من الخريجين من الكليات المختلفة من أبناء  المهندسين، وتكريم 105 خريج من خريجي كليات الهندسة من أبناء الإسماعيلية، وعدد 7 مهندس ومهندسة من حملة الماجستير والدكتوراه.

هذا وقدم المهندس أحمد المصري نقيب المهندسين بالاسماعيلية في كلمته الشكر للحضور وأولياء أمور الطلبة المكرمين، على جهدهم في تربية أبنائهم للوصول للتفوق العلمي، وتخريج جيل من العلماء والمهندسين يكونوا درعا لمصرنا الغالية.

ومن جانبه - قدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس الشكر للمهندس أحمد المصري علي الحفل الرائع، وتحدث أيضًا لأبنائه الطلاب خريجي كلية الهندسة، وحثهم علي الاجتهاد والعمل من أجل رفعة شأن مصرنا العظيمة، مؤكدا أن  المهندس له دور عظيم في تقدم وازدهار البلد، ثم تم عرض فيلم تسجيلي بإنجازات مجلس النقابة من تطوير وأعمال اللجان المختلفة خلال الفترة الماضية.

وفي نهاية الحفل - تم التقاط الصور التذكارية للمكرمين من الطلبة والخرجين مع أعضاء المجلس والقيادات.

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