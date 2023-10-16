قبيل وصوله القاهرة.. من هو ديفيد ساترفيلد مبعوث بايدن للقضايا الإنسانية؟

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأحد تعيين ديفيد ساترفيلد مبعوثا خاصا للولايات المتحدة للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط في خضم التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة وأنه سيزور القاهرة اليوم الإثنين.

من هو ديفيد ساترفيلد؟

وقالت صحيفة بوليتيكو إن البيت الأبيض أعلن أمس الأحد أن السفير الأمريكي السابق لدى تركيا ديفيد ساترفيلد سيعمل كمبعوث أمريكي خاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط.

وأوضح مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في بيان، أن ساترفيلد في منصبه الجديد "سيركز على ضمان وصول المساعدة المنقذة للحياة إلى الأشخاص الضعفاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وشغل ساترفيلد سابقًا منصب مساعد وزير الخارجية لمكتب شئون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية، ونائب رئيس البعثة الأمريكية في العراق، وسفيرًا للولايات المتحدة في لبنان.

قال سوليفان إن الخبرة الدبلوماسية للسفير ساترفيلد وعقود من العمل في التعامل مع بعض الصراعات الأكثر تحديًا في العالم ستكون مفيدة في جهودنا المستمرة لمعالجة القضايا الإنسانية في المنطقة - وهي أولوية قصوى للرئيس بايدن - بما في ذلك جهودنا لتقديم المساعدة الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني، وخاصة في غزة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة ومصر والأردن وإسرائيل وأصحاب المصلحة الإقليميين الآخرين".

التصعيد فى غزة

ويأتي تعيين ساترفيلد في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لشن غزو بري على غزة، بعد أكثر من أسبوع من الهجوم المفاجئ على المستوطنات الإسرائيلية.

وقاد هجوم 7 أكتوبر حماس في غزة، الذين قتلوا ما لا يقل عن 1300 إسرائيلي فيما قامت إسرائيل بتدمير قطاع غزة ما أسفر عن استشهاد حوالي 3 آلاف فلسطيني وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين جراء القصف المستمر منذ أيام.

وبدأت الحكومة الإسرائيلية حصارًا على غزة، مما أدى إلى تقييد الوصول إلى الغذاء والكهرباء لأكثر من مليوني نسمة من سكان المنطقة التي ظلت منذ فترة طويلة تحت الحصار.