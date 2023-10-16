الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أسباب "ضباب الدماغ" ومتى يجب زيارة الطبيب

ضباب الدماغ
ضباب الدماغ

ضباب الدماغ أحد الأمور التي يعاني منها معظم الأشخاص الذين يجهدون أنفسهم بشكل زائد، والتي تعود إلى العديد من الأسباب منها متلازمة تكيس المبايض التي تؤثر على قدرتك على التركيز واسترجاع الذاكرة وقدراتك على تعدد المهام.

ولكن ما الذي يمكن أن يسبب المحرك لضباب دماغك؟ ومتى يجب عليك رؤية الطبيب؟

 

متلازمة تكيس المبايض 


الحالات الصحية مثل متلازمة تكيس المبايض تسبب التهابًا مزمنًا منخفض الدرجة مما قد يساهم في حدوث هذا الضباب الدماغي، ومن الشائع لدى المصابين بمتلازمة تكيس المبايض المعاناة من التعب وضعف التركيز وانخفاض الحالة المزاجية.

 

الأمعاء الدقيقة


إن أمعائك وعقلك في محادثة مستمرة، يُعرف طريق الاتصال السريع ثنائي الاتجاه هذا باسم محور الأمعاء والدماغ، باختصار الأمعاء السليمة تساوي العقل السليم والعكس صحيح.

إن أحد المحددات الرئيسية لصحة الأمعاء هو تنوع وتوازن البكتيريا التي تستضيفها - ميكروبيوم الأمعاء، لكن عدم التوازن في ميكروبيوم الأمعاء يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ والإمساك وضباب الدماغ والتعب واضطرابات المزاج.


الصدمة  


يمكن لحدث مرهق أو مؤلم أن يلحق الضرر بجسدك وعقلك، وقد تستغرق هذه الصدمة بعض الوقت حتى تتم معالجتها، مما قد يؤدي إلى فقدان التركيز في حياتنا اليومية.

 

يمكن أن تساعد تمارين التأريض في الحفاظ على تنظيم عقولنا وأجسامنا مثل تأملات فحص الجسم والتنفس التأملي، ويتضمن تأمل فحص الجسم الجلوس أو الاستلقاء والتركيز على تنفسك ثم التركيز على كل جزء من أجزاء الجسم واحدًا تلو الآخر لمعرفة ما تشعر به.

 

الإفراط في ممارسة الرياضة  


الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن يكون شكلًا من أشكال الضغط على الجسم، الالتهاب هو استجابة طبيعية تمامًا لممارسة الرياضة عندما نمارس التمارين، تعمل عضلاتنا بجد ونواجه مستوى معين من الإجهاد.
 

ضباب الدماغ أسباب ضباب الدماغ متلازمة تكيس المبايض ممارسة الرياضة الإجهاد

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