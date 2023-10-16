الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحصين 38 ألف رأس أغنام ضد مرض "طاعون المجترات الصغيرة" بالغربية

تحصين أغنام
تحصين أغنام

أعلن الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، عن أن إجمالي ما تم تحصينه حتى اليوم، الإثنين، 38 ألف رأس أغنام على مستوى المحافظة، خلال الحملة القومية لتحصين الأغنام  والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، بجميع قرى ومراكز المحافظة، وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية إلى أن المستهدف تحصينه على مستوى مراكز ومدن المحافظة خلال فترة الحملة، من "الأغنام والماعز"، يبلغ 41 ألفا و688 رأس تقريبا.

ودعا "أنور" جميع المواطنين للتعاون والتواصل المباشر مع المديرية بإداراتها ووحداتها البيطرية المنتشرة على مستوى مراكز المحافظة، وذلك لتحصين حيواناتهم ضد هذا المرض، بجانب تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية للمواطنين، وكذا ترقيم وتسجيل الحيوانات.

التحفظ على 160 عبوة أدوية بيطرية

وفى سياق متصل، تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية على 160 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

وكان الدكتور حاتم أنور قد قاد لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى دون فواتير ومجهولة المصدر، بداخلها إجمالى 160 عبوة.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

مديرية الطب البيطرى بالغربية الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز مرض طاعون المجترات الصغيرة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر لإحكام السيطرة والرقابة

مواد متعلقة

انطلاق الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح فى الغربية

انطلاق أولى فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات "أوقاف الغربية"

محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير في كفر الزيات

جولة مفاجئة لمحافظ الغربية لمحطة مياه ومستشفى كفر الزيات العام

رئيس جامعة طنطا عضوا بلجنة التحكيم الدولية بمؤسسة QS الدولية

تحصين 36 ألف رأس أغنام ضد "المجترات الصغيرة" بالغربية

فوز الدكتور بهاء توفيق بمنصب نقيب الأطباء فى الغربية

إقبال متوسط على انتخابات نقابة أطباء الغربية لاختيار النقيب

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن تفعيل خطة لإخلاء 28 مستوطنة قرب حدود لبنان

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

محمد صلاح يدعم الشعب الفلسطينى ويتبرع للهلال الأحمر المصرى

واشنطن بوست: لا حل للتصعيد الحالى فى غزة إلا بالدور المصرى

عاجل.. يبدأ من 25 ألفًا.. كم مقدم حجز شقق الإسكان المتميز وسكن مصر وجنة؟

الهلال الأحمر: محمد صلاح تبرع بمبلغ تضامنى لصالح الشعب الفلسطينى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا