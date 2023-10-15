جدول مواعيد قيام القطارات وكيفية حجز التذاكر إلكترونيا وأسعارها

القطارات وسيلة الانتقال يعتمد عليها أكثر من 90% من سكان المحافظات المختلفة الذين يعملون فى القاهرة ولهذا يتابع عدد كبير من المواطنين مواعيد حجز القطارات بوجهتى البحرى والقبلى وأسعار التذاكر.

مواعيد حجز القطارات

يتساءل عدد كبير من المواطنين على شبكات الانترنت عن مواعيد حجز القطارات، ويمكن للمواطنين الدخول الى موقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر لمعرفة مواعيد القطار من هنا.

يتيح الموقع معرفة موعد تحرك القطار من خلال الدخول عبر اللينك وكتابة تاريخ السفر ورقم القطار الذي من المقرر أن تستقله بالإضافة إلى محطة قيام القطار.

مواعيد حجز القطارات إلكترونيا

يمكن حاليا للمواطنين القيام بحجز القطارات من خلال موقع الهيئة فقد تم وضع خطة لميكنة 150 محطة كمرحلة أولى لحجز وصرف التذاكر خلال مراحل المشروع وتم حتى الآن ميكنة (144) محطة وجارى ميكنة المحطات المتبقية فور الانتهاء من تطويرها.

كما تم وضع خطة لميكنة 83 محطة كمرحلة ثانية لحجز وصرف التذاكر بعد دراسة العدد والإيراد الحالي والمتوقع.

وتعمل وزارة النقل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة بالاشتراك مع الإدارات المختصة لتحديث وتطوير أسطول عربات نقل الركاب والعمل على راحة جمهور المسافرين وتلبية رغباتهم للسفر بوضع نظام جديد لتشغيل القطارات المكيفة والروسي والمميزة والمحسنة والمطورة بجميع الخطوط بالوجه القبلى والوجه البحرى بناءً على القياسات والاستقصاءات.

يتم إتاحة الحجز بالقطارات المكيفة لجمهور المسافرين قبل ميعاد السفر بـ(15) يوما من خلال أجهزة الحجز.

كيف يتم حجز تذاكر القطارات؟

هناك عدة طرق لحجز تذاكر القطارات وهم:

التذاكر الآلية (TOM) بالمحطات

مكاتب المدينة بالنوادي الرياضية والجامعات والميادين الهامة

إتاحة الحجز عن طريق موقع الهيئة على الإنترنت

إتاحة الحجز عن طريق تطبيق التليفون المحمول

صرف التذاكر الذاتية بالمحطات الرئيسية (TVM)