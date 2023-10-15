تقارير: المياه لم تتدفق سوى لجنوب غزة والمواطنون يبحثون عن "لقمة خبز"

كشفت تقارير مختلفة، اليوم الأحد، أن مناطق مختلفة من قطاع غزة تشهد انخفاضًا كبيرًا يصل إلى الحد النفاذ في المياه، حيث أفادت رويترز أن ملاجئ الأمم المتحدة في المدينة أصبحت خالية تمامًا من المياه.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان لشبكة CNN يوم الأحد، إن المسؤولين الإسرائيليين أخبروه أنهم أعادوا فتح المياه في جنوب غزة، لكن المتحدث باسم وزارة الطاقة والمياه الإسرائيلية، أدير دهان، قال إن المياه تتدفق فقط في موقع واحد في جنوب غزة.

وقال عمال الإغاثة في غزة إنهم لم يروا بعد دليلًا على عودة المياه، وقال متحدث باسم حكومة غزة إن المياه لا تتدفق، بحسب الجارديان.

اصطفاف سكان غزة من أجل المياه

وطوال اليوم، اصطف سكان غزة لساعات خارج المخابز وتدافعوا لشراء الخبز، مع ظهور مخاوف من نقص الغذاء.

وفي تقرير لوكالة رويترز الأمريكية لنقل الوضع الإنساني الكارثي في غزة، قال: "جاءت أم عبد الله أبو رزق - أحد سكان القطاع النكوب- في السابعة صباحًا على أمل شراء الطعام لإطعام أسرتها والآخرين الذين يحتمون في منزلها"، وقالت للوكالة "هل هذا يكفي لسبع عائلات وأطفالهم؟" سألت وهي تحمل كيسًا بلاستيكيًا صغيرًا به خبز، ولم تكن قادرة على شراء المزيد.

وفي خان يونس، هرع السكان إلى المساجد حيث لا تزال إمدادات المياه النظيفة متوفرة في الوقت الحالي. وقال إياد عقل، أحد السكان، إن انقطاع الكهرباء على نطاق واسع يعني عدم إمكانية ضخ المياه لتغذية خزانة، كان يحمل حاوية مياه بلاستيكية صغيرة قال إنها ستكون مستلزمات أسرته للغسيل والطهي.

الأونروا: كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة

فيما قالت الأونروا، وكالة الأمم المتحدة لدعم اللاجئين الفلسطينيين، يوم الأحد، إن الغارات الإسرائيلية القاتلة على غزة أدت إلى “كارثة إنسانية غير مسبوقة” مع ارتفاع عدد القتلى في غزة إلى 2670 شخصًا وإصابة 9600 آخرين.

من جانبه، قال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا في حديثه للصحفيين: "لم يتم السماح بدخول قطرة ماء واحدة، ولا حبة قمح واحدة، ولا لتر من الوقود إلى قطاع غزة خلال الأيام الثمانية الماضية".

أضاف في بيان نشرته الجارديان: "دق ناقوس الخطر بأنه اعتبارًا من اليوم، لم يعد زملائي في الأونروا في غزة قادرين على تقديم المساعدة الإنسانية وأنا أتكلم".