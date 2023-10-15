محافظ الوادي الجديد يلتقي وفدا من سفارة السنغال بالقاهرة

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفد سفارة السنغال وعددٍ من المستثمرين العرب، الذين يزورون المحافظة على شرف حضور فعاليات الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور، بحضور السيد محمد الأمين نائب سفير السنغال في مصر، والسيد شيخنا إمباكي القنصل العام لدولة السنغال بجدة بالمملكة العربية السعودية.

حيثُ أعرب الوفد عن رغبتهم في التعاون مع المحافظة لتصدير إنتاجها المتميز من التمور وفسائل النخيل؛ لتوطين زراعة النخيل بدولة السنغال. ورحّب المحافظ بفرص التعاون المُشترك؛ مُؤكدًا تقديم كافّة التيسيرات لتعزيز سبل التعاون والتشبيك مع الدول المختلفة؛ للتوسع في نطاق الاستثمار الجاد وفتح أسواق تصديرية جديدة كأحد أهم أهداف الملتقى.

محافظ الوادي الجديد مع وفد السنغال

محافظ الوادي يلتقي وفد خبراء الحرير بدولة الهند

كما التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، بوفد من الخبراء بمجال إنتاج الحرير الطبيعي بدولة الهند، وذلك على هامش مشاركتهم بالملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور، بحضور إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين والمستثمرين المعنيين.

حيث تم بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال إنتاج الحرير والتوسع في المبادرة التي أطلقتها المحافظة لزراعة التوت وإنتاج الحرير الطبيعي.

وأوضح الزملوط أن تم الإتفاق على وضع خطة عمل للبدء في الخطوات التنفيذية لتطوير وتوطين صناعة الحرير بالمحافظة، بالاستعانة بالخبرات الهندية المتميزة في هذا المجال، وتحديد الاحتياجات الفنية واللوجستية اللازمة للنهوض بصناعة الحرير.

محافظ الوادي الجديد مع وفد السنغال

محافظ الاقليم وضيوف الملتقي التسويقي يتفقدون مجمع تمور المحافظة

كما قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ يرافقهما وفد ضيوف المحافظة بتفقد وزيارة مجمع التمور التابع للمحافظة، وذلك على هامش فعاليات الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور الذي تنظمه المحافظة يومي ١٤ و١٥ أكتوبر الجاري.

حيث اطلعوا على مراحل وخطوط الإنتاج وخطة التطوير الجارية لزيادة الطاقة الإنتاجية للمجمع، بالإضافة إلى وحدات التخزين التي تم إنشائها لتغطية احتياجات أسواق التصدير والتسويق خارج وداخل الجمهورية.

من ناحية أخرى، تفقد الوفد مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، والذي تم الانتهاء من تشغيله استعدادًا للافتتاح، وذلك في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الأجهزة المختلفة في التعامل مع الأزمات.