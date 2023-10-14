السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق الملتقى التسويقى للتمور بالوادى الجديد (صور)

انطلاق الملتقي التسويقي
انطلاق الملتقي التسويقي للتمور المصرية بالوادي الجديد

انطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات الملتقى الثالث للتمور بأرض المعارض بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بمشاركة محافظي: أسوان، المنوفية، شمال سيناء، ومطروح، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وعدد من أساتذة البحوث والجامعة والخبراء والمنتجين والمصدرين والمزارعين والشركات والبنوك والجمعيات الأهلية وأصحاب الحرف اليدوية.

وتنظم محافظة الوادي الجديد، الملتقى التسويقي الثالث للتمور بالوادي الجديد سنويًا، والذي يُقام للعام الثالث على التوالي، بمشاركة عارضين من المحافظات ودول العالم، وذلك لدعم قطاعي إنتاج وتصنيع التمور بالمحافظة، وتعزيز علاقات التعاون مع الدول المختلفة، حيث يضم الملتقى معرضًا لمنتجات التمور ومشتقاتها وأصحاب الحرف اليدوية والزراعية، بمشاركة أكثر من 100 عارض بالمهرجان من منتجي ومصنعي التمور على مستوى الجمهورية وبعض الدول العربية مثل اليمن.

ندوات علمية 

وأوضح محافظ الوادي الجديد أن الملتقى التسويقي للتمور يضم ندوات علمية عن الوضع الراهن لآفات التمور في المحافظة، ورصد واستكشاف علم المستقبل في الإدارة الذكية لسوسة النخيل الحمراء، وتأثير التغيرات المناخية على أمراض نخيل البلح، والحد من التغييرات المناخية باستخدام منتجات النخيل الثانوية في تغذية الحيوان.

كما ينظم ملتقى التسويقي للتمور مسابقة لاختيار ملكة جمال التمور لعام 2023، لاختيار الأطفال من سن 6 حتى 12 عامًا.

ويُقام الملتقى للعام الثالث على التوالي في الفترة من 14 حتى 15 من أكتوبر الجارى، ويتزامن مع موسم جني التمور بمحافظة الوادي الجديد الذي يضم نحو 4 ملايين نخلة مثمرة منتجة للتمر السيوي النصف جاف، والمعروف بمسمى التمر الصعيدي، علاوة على وجود أصناف أخرى تصل إلى 13 نوعًا من الأنواع الرطبة والنصف جافة والجافة.

ويشهد الملتقى عددًا من الجلسات البحثية حول صناعة وتسويق التمور، والوضع الراهن لآفات التمور بمحافظة الوادى الجديد، والرصد والاستكشاف علم المستقبل فى الإدارة الذكية لسوسة النخيل الحمراء، وتأثير التغيرات المناخية على حدوث أمراض نخيل التمر، والحد من التغيرات المناخية باستخدام منتجات النخيل الثانوية في تغذية الحيوان، والتمور الوظيفية كنز الصحراء والقيمة الغذائية وغذاء المستقبل.

فعاليات الملتقى الثالث للتمور المصرية الوادي الجديد إنتاج وتصنيع التمور الحرف اليدوية والزراعية

مواد متعلقة

وزير الأوقاف يفتتح قاعة مناسبات المجمع الإسلامى بالداخلة بـ4 ملايين جنيه

لبحث التعاون فى إنتاج الحرير الطبيعي.. نائب محافظ الوادى الجديد تستقبل نائب محافظ القليوبية

وكيل "تعليم الوادى الجديد" يبحث مع مديرى المدارس مستجدات الحقل التعليمى

مشاركة الشباب الفاعلة في الانتخابات.. ندوة بـ"إعلام الداخلة" بالوادي الجديد

افتتاح مسجدين ودار مناسبات المجمع الإسلامى الكبير بالوادى الجديد غدًا

بمشاركة 100 عارض.. الوادي الجديد جاهزة للملتقى الثالث للتمور

أمانة "مستقبل وطن" بالوادى الجديد تُطلق مبادرة بعنوان "موضوع يهمك" فى بلاط

وكيل "تعليم الوادي الجديد" يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف إشرافية

الأكثر قراءة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

تورط نيمار وفينسوس وريتشارلون فى فضيحة أخلاقية مع البرازيل

القاهرة الإخبارية: مطار العريش الدولى يستقبل طائرة مساعدات تركية ثالثة لإرسالها لغزة

مسافة السكة لأهالينا فى فلسطين.. "التحالف الوطنى" يجهز أكبر قافلة مساعدات لغزة (صور)

شقيقة سعاد حسنى: أختى تزوجت "حليم" 6 سنوات

انطلاق قوافل مصرية شاملة محملة بالمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

256 شهيدًا بينهم 20 طفلًا خلال 24 ساعة جراء القصف على غزة

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة