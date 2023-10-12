الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بمشاركة 100 عارض.. الوادي الجديد جاهزة للملتقى الثالث للتمور

جانب من المعرض
جانب من المعرض

أنهت محافظة الوادي الجديد كافة استعداداتها لانطلاق الملتقي الثالث للتمور المصرية السبت المقبل ولمدة يومين، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأوروبية والمستثمرين المهتمين بمحصول التمور وبعض الشركات الكبرى والمنتجين والمصدرين وأصحاب المصانع ولفيفٌ من المحافظين السابقين، والقيادات التنفيذية والشعبية.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أهمية هذا الملتقى في دعم قطاعي إنتاج وتصنيع التمور، وتعزيز علاقات التعاون مع الدول المختلفة، وسيضم الملتقى معرضًا لمنتجات التمور ومشتقاتها، بمشاركة أكثر من 100 عارض بالمهرجان من منتجي ومصنعي التمور على مستوى الجمهورية وبعض الدول العربية

الملتقي التسويقي للتمور يأتي تأكيدا لدور الدولة المصرية في تنمية وتشجيع قطاع الأعمال

وأوضح محافظ الوادى الجديد أن الملتقى التسويقي الثالث بالمحافظة يأتي تأكيدا لدور الدولة المصرية في تنمية وتشجيع أعمال الاستصلاح والزراعة بالمنطقة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأن يكون الوادي الجديد مزرعة عالمية لإنتاج التمور، مشيرا الى أن الملتقى سيكون بمثابة نقطة انطلاق لإنتاج التمور وبأصناف متنوعة.


وأشار محافظ الوادي الجديد إلى أن المهرجان يجري من خلاله توجيه الدعوات للدول المختلفة المنتجة للتمور، ويشتمل علي معرض وورش عمل ومسابقات ولقاءات لأصحاب المصانع والمستوردين من جميع أنحاء دول العالم، ويعد فرصة تسويقية كبيرة للمحافظة، وأنه يشمل علي محاور مختلفة في الزراعة والأبحاث ونماذج المنتجات الفلكلورية، ومزارع النخيل وأصناف البلح، والتقنيات المستخدمة في زراعة النخيل والزراعة العضوية، وأفضل عبوات تغليف للتمور.

فتح باب التقدم لمسابقة ملكة جمال التمور المصرية 
 

كما أعلنت فتح باب التقدم لمسابقة ملكة جمال التمور استعدادًا للملتقى التسويقى الثالث للتمور المصرية والذى يقام خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك هذا فى إطار استعدادات محافظة الوادى الجديد لتنظيم الملتقى التسويقى المصرى الثالث للتمور المصرية بحضور كوكبة من الوزراء والمحافظين.

وأكد بيان المحافظة أن من أهم شروط التقدم للمسابقة، أن تكون المتسابقة من أبناء المحافظة، وأن يكون السن من 6 إلى 12 لسنة، ويشترط موافقة الوالدين، كما يجب على الأطفال المشاركين أن تكون لديهم مواهب فنية فى الغناء والشعر والموسيقى أو ممارسة الأنشطة الرياضية.

محافظة الوادي الجديد لإنطلاق الملتقي الثالث للتمور المصرية إنتاج وتصنيع التمور 100 عارض دور الدولة المصرية تنمية وتشجيع أعمال الاستصلاح الرئيس عبدالفتاح السيسي

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