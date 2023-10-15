الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جيش الاحتلال الإسرائيلى: أبلغنا عائلات 155 أسيرًا باحتجازهم فى غزة

جيش الاحتلال الاسرائيلي
جيش الاحتلال الاسرائيلي

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم إبلاغ عائلات 155 أسيرًا باحتجازهم في غزة.

 جاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته فضائية "القاهرة الإخبارية".

وقال الرئيس السيسي إن الأزمة الحالية بشأن غزة هى أزمة كبيرة جدًا، معقبًا: "رد فعل إسرائيل يتجاوز حق الدفاع عن النفس، ويصل إلى حد العقاب الجماعي".

وأكد السيسي أن ما حدث من 9 أيام أمر صعب، لكن التأخير في حل القضية الفلسطينية يترتب عليه المزيد من الضحايا، وغياب أفق حل القضية الفلسطينية أدى لتفاقم الغضب.

القاهرة الإخبارية جيش الاحتلال الإسرائيلي الرئيس السيسي

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