مستشار الرئيس الفلسطينى لـ"القاهرة الإخبارية": مصر لها موقف صلب ومشرف لمنع التهجير

علق الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأحد، إن انحياز الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل يؤدي إلى الابتعاد عن السلام.

وأضاف أن الأولوية حاليًا لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحًا أن الشعب الفلسطيني يرفض الاستجابة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأشار إلى أن تهجير الاحتلال لسكان قطاع غزة يعني تصفية القضية الفلسطينية لصالح الاحتلال، على حساب الشعب الفلسطيني، موضحًا أن مصر تقف موقفًا صلبًا وثابتًا ومشرفًا في إطار منع التهجير من قطاع غزة.