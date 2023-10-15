الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الهباش" لـ"القاهرة الإخبارية": مزيد من الصمود سيحقق ما نريد ولا أمل للاحتلال

الهباش
الهباش

علق الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأحد: "نحن واثقون بأنه بمزيد من الصمود سوف نحقق ما نريد"، موضحًا أنه لا أمل للاحتلال.

وأضاف أن الأولوية حاليًا لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، متابعًا: “نرفض رفضًا قاطعًا أي نوع من أنواع التهجير للشعب الفلسطيني، لأن ذلك مخالف للقانون الدولي والأعراف الإنسانية”.

وأشار الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إلى أن ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بمثابة إبادة جماعية للشعب الفلسطيني.

القاهرة الإخبارية محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني الاراضي الفلسطينية المحتلة

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