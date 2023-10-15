الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الخارجية الأمريكية: حماس تتحمل مسئولية قتل المدنيين فى غزة

غزة
غزة

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في المنطقة، سامويل وربيرج، إن حماس تعرف مسبقًا ما هو رد فعل إسرائيل على إطلاق الصواريخ من غزة، وأنها تتحمل مسئولية قتل المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف وربيرج في حوار خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة تشعر بقلق شديد من الوضع الإنساني في القطاع، وأنها تسعى لحماية المدنيين من أي أضرار ناتجة عن العمليات العسكرية.

وأكد أن أمريكا لا تدعو إلى وقف إطلاق النار ما لم تتوقف حماس عن استهداف إسرائيل، وأن الرئيس بايدن يؤمن بحق الفلسطينيين والإسرائيليين في العيش بأمان.

الخارجية الامريكية حماس غزة إسرائيل فلسطين

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