سلوفينيا والدنمارك والاشتباك ما زال مستمرا في المجموعة السابعة بتصفيات أمم أوروبا

لم تفض الجولة السابعة في المجموعة السابعة في تصفيات بطولة أمم أوروبا المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا الشراكة ما بين منتخبي سلوفينيا، والدنمارك.

سلوفينيا تتصدر

كانت سلوفينيا قد فازت على منتخب فنلندا بنتيجة ثلاثية نظيفة، وبهذا الانتصار حافظت سلوفينيا على تصدرها للمجموعة بعد أن ارتفع رصيدها إلى 16 نقطة جمعتها من 5 انتصارات منها انتصاران على منتخب سان مارينو، وانتصار وحيد على كل من منتخب كازخستان، وإيرلندا الشمالية، وفنلندا، وتعادل وحيد كان إيجابيا مع الدنمارك بنتيجة هدف لمثله في الجولة الرابعة في حين تلقت هزيمة وحيدة على يد فنلندا بنتيجة هدفين دون رد في الجولة الثالثة.

سجلت سلوفينيا 16 هدفا بمعدل 2.3 هدف في المباراة الواحدة، وهدافها هو اللاعب بنيامين سيسكو برصيد 4 أهداف بينما استقبلت شباكها 6 أهداف أي فارق أهدافها + 10.

إيرلندا الشمالية تنتظر سلوفينيا في الجولة الثامنة

تنتظر سلوفينيا في الجولة الثامنة مواجهة أمام إيرلندا الشمالية على ملعب ويلدسور بارك، وهي مواجهة تبدو سهلة نسبيا لسلوفينيا لأن إيرلندا الشمالية لا أمل لها في شئ إذ خرجت رسميا من سباق الصعود إلى بطولة أمم أوروبا بالرغم من فوزها الأخير على سان مارينو في الجولة السابعة، وهذا الانتصار هو الثاني لها على سان مارينو في المجموعة حيث سبق أن تغلبت عليها بنتيجة هدفين دون مقابل في الجولة الأولى.

وبالنقاط الست هذه تحتل إيرلندا الشمالية المركز الخامس قبل الأخير في حين تعرضت لـ5 خسائر بواقع خساراتين أمام كازخستان، وخسارة واحدة أمام كل من فنلندا، والدنمارك، وسلوفينيا.

على الجانب الآخر تغلبت الدنمارك على كازخستان بنتيجة 3 – 1.

الدنمارك وصيفة بفارق هدف يتيم

بهذا الفوز حافظت الدنمارك على وصافة المجموعة بصعود رصيدها إلى 16 نقطة حصدتها من 5 انتصارات منها فوزان على فنلندا، وفوز واحد على كل من إيرلندا الشمالية، وسان مارينو، وكازخستان، وتعادل واحد الذي كان مع الدنمارك بينما تلقت هزيمة وحيدة على يد كازخستان بنتيجة 2 – 3 في الجولة الثانية.

أحرزت الدنمارك 15 هدفا بمعدل 2.1 هدف في اللقاء الواحد، وهدافها هو اللاعب راسموس هويلوند برصيد 6 أهداف أما شباكها فقد اهتزت بـ6 أهداف، أي فارق أهدافها + 9.

الدنمارك ومواجهة سهلة أمام سان مارينو

تنتظر الدنمارك في الجولة الثامنة مواجهة سهلة جدا أمام سان مارينو أضعف منتخبات المجموعة على الاطلاق الذي لم يعجز فقط عن تحقيق انتصار واحد لكنه عجز حتى عن الحصول على نقطة واحدة حيث تعرض لـ7 خسائر بواقع خسارتين أمام كل من إيرلندا الشمالية، وسلوفينيا، وخسارة واحدة أمام كل من كازخستان، وفنلندا، والدنمارك.

من المتوقع أن يستمر الاشتباك ما بين سلوفينيا، والدنمارك أيضا في الجولة الثامنة على أساس أن فوز سلوفينيا على إيرلندا الشمالية، والدنمارك على سان مارينو شبه مضمون، ويصل رصيده كل منهما إلى 19 نقطة.

موقف فنلندا وكازخستان بعد الهزيمة

في المقابل ابتعدت كل من فنلندا، وكازخستان بهزيمتهما الأخيرة إلى حد ما عن المنافسة على التأهل إلى بطولة أمم أوروبا بعد أن توقف رصيدهما عند 12 نقطة.

وهناك مواجهة صعبة جدا، ومهمة في الجولة الثامنة تجمع ما بين فنلندا، وكازخستان على الملعب الأولمبي استاديون هيليسنكي.

الفائز في هذه المباراة يحافظ على آماله الضعيفة في الصعود إلى بطولة أمم أوروبا حيث يزيد رصيده إلى 15 نقطة، ويحافظ على الأقل على فارق النقاط الأربع في حالة فوز سلوفينيا، والدنمارك أما نتيجة التعادل، فهي النتيجة الأسوأ على الاطلاق للمنتخبين لأن تعني بشكل كبير انتهاء الأمل.