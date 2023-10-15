الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: اجتماع مجلس الأمن القومي يؤكد الاهتمام المصري بالقضية الفلسطينية

النائبة شادية خضير
النائبة شادية خضير الجمل

ثمنت النائبة شادية الجمل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وعضو البرلمان العربي، دعوة مجلس الأمن القومي لعقد قمة اقليمية ودولية، لبحث الأزمة المشتعلة في غزة والسعي نحو وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأشقاء الفلسطينيين الذين يتعرضون لجرائم حرب تنتهك القانون والمواثيق الدولية بدعم أمريكي.

txt

أسامة السعيد: انعقاد مجلس الأمن القومى المصرى بشأن غزة رسالة لكل الأطراف

txt

سالمان: الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية تؤكد على الإدارة الحكيمة لمصر فى ملف القضية الفلسطينية

وقالت عضو البرلمان العربي، في تصريحات ل"الدستور" إن التعنت الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ورفض كل محاولات التهدئة يعكس الإصرار الإسرائيلي في الانتقام من الشعب بمنع وصول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية و المستلزمات الطبية وقطع المياه والتيار الكهربائي عن الشعب  الفلسطيني وإبادته، وهو ما يوجب على المجتمع الدولي التدخل العاجل والضغط لإنهاء الحرب الدائرة وسرعة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

txt

محمد أبو شامة: دعوة الرئيس لعقد مؤتمر دولي "خطوة جيدة"

وأضافت عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية حريصة على دعم القضية الفلسطينية وتراها قضية مصر الأولى فمنذ اشتعال الأزمة والرئيس السيسي يسعى لوقف التصعيد الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطينى حيث أجرى الكثير من الاتصالات والمشاورات مع عدد من رؤساء الدول للتشاور حول سبل وقف إطلاق النار فورا في غزة والتوسط بين الجانبين للتوصل لهدنة حقنا للدماء، كما أن الرئيس السيسى ترأس اليوم اجتماع مجلس الأمن القومى نظرًا لأهمية القضية الفلسطينية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن اجتماع مجلس الأمن القومي جاء ليجهض محاولات الكيان الصهيوني في تنفيذ مخططهم بتهجير سكان غزة واجبارهم على النزوح لسيناء حسبما أثير منذ اندلاع الصراع، مشددة على أن مصر لن تقبل بمخططات تنهي القضية الفلسطينية لصالح الكيان الصهيوني، كما أن مصر ترى أن تحقيق السلام العادل في المنطقة بتنفيذ التعهدات الدولية بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد ترأس اليوم،اجتماع مجلس الأمن القومي، و أصدر الاجتماع بيانًا أكد فيه مواصلة الاتصالات مع الشركاء لخفض التصعيد في غزة.

وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الإغاثية لإيصال المساعدات، والتشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، ورفض واستهجان سياسة التهجير، ورفض واستهجان محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وإبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة، واستعداد مصر للقيام بأي جهد لاستئناف عملية حقيقية للسلام، وتأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.

عقد قمة لمناقشةالقضية الفلسطينية الرئيس عبدالفتاح السيسي النائبة شادية الجمل البرلمان العربي جرائم الاحتلال الإسرائيلي

الأكثر قراءة

بعد زيارته إلى مصر.. وزير الخارجية الأمريكى: معبر رفح "سيُفتح"

لماذا أثار الطفل الفلسطيني "ياسر أبو مرسة" جدلًا بنظراته لوالدته؟

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

"أمن مصر خط أحمر".. 6 قرارات لاجتماع مجلس الأمن القومى برئاسة الرئيس السيسى حول غزة

"القاهرة الإخبارية: سيتم التوصل لاتفاق على إدخال المساعدات لغزة بعد زيارة بلينكن

استبعاد حسام المندوه من انتخابات الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا