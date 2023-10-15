محمد أبو شامة: دعوة الرئيس لعقد مؤتمر دولي "خطوة جيدة"

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، أنه شعر بالفخر بسبب كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم.

أضاف أبو شامة، خلال مداخلة مع قناة "اكسترا نيوز" أن اللقاء توقيته صحيح، مشيرًا أن اللقاء أرسل عدد من الرسائل للعالم الغربي عن ما يحدث داخل قطاع غزة.

أشار، أن حديث الرئيس السيسي واضح عن حجم الكارثة الإنسانية التي تأثر بها الشعب الفلسطيني، من خلال ذكر الأرقام الحقيقية للضحايا.

أوضح أبو شامة، أن دعوة الرئيس لعقد مؤتمر دولي هي خطوة جيدة وفعالة في تصحيح المفاهيم للعالم الغربي الذي يساند الكيان الإسرائيلي.