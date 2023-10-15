الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد أبو شامة: دعوة الرئيس لعقد مؤتمر دولي "خطوة جيدة"

محمد أبو شامة
محمد أبو شامة

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، أنه شعر بالفخر بسبب كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم.

أضاف أبو شامة، خلال مداخلة مع قناة "اكسترا نيوز" أن اللقاء توقيته صحيح، مشيرًا أن اللقاء أرسل عدد من الرسائل للعالم الغربي عن ما يحدث داخل قطاع غزة.

أشار، أن حديث الرئيس السيسي واضح عن حجم الكارثة الإنسانية التي تأثر بها الشعب الفلسطيني، من خلال ذكر الأرقام الحقيقية للضحايا.

برلماني: قرار الإدارة السياسية واضح ضد المخطط الصهيوني

أوضح أبو شامة، أن دعوة الرئيس لعقد مؤتمر دولي هي خطوة جيدة وفعالة في تصحيح المفاهيم للعالم الغربي الذي يساند الكيان الإسرائيلي.

أبو شامة محمد أبو شامة الكاتب الصحفي محمد صطفى أبو شامة محمد صطفى أبو شامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن

الأكثر قراءة

استئناف تشغيل المياه فى مناطق بجنوب غزة

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

استبعاد حسام المندوه من انتخابات الزمالك

الرئيس السيسى لوزير الخارجية الأمريكى: لماذا قُتل السادات ورابين؟ (فيديو)

الرئيس السيسى: رد الفعل الإسرائيلى يتجاوز الحق فى الدفاع عن النفس ويرقى لمستوى العقاب الجماعى

تنفيذًا لمطالب القاهرة.. اتفاق مصرى أمريكى إسرائيلى على إدخال المساعدات لغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا

"طوفان الأقصى".. الجهاد الإسلامى تقصف تحشدات للاحتلال بالصواريخ