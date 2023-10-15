برلماني: قرار الإدارة السياسية واضح ضد المخطط الصهيوني

علق النائب طارق شكري، عضو مجلس النواب، علي لقاء الرئيس السيسي بوزير الخارجية الأمريكي بشأن تطور الأحداث في قطاع غزة.

وقال خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأحد، إن مصر لها تجربة واقع أن كلمة خط أحمر علي الأمن القومي تنفيذ وليس كلام، طبقًا لحديث الرئيس السيسي في الاتجاه الغربي لمصر مع ليبيا.

وأضاف أن حديث الرئيس السيسي أن الخطوط الحمراء مع قطاع غزة أمر شديد الأهمية لأن ما يروج لإنهاء القضية الفلسطينية وتصدير المشكلة لدول الجوار أمر لا يقبله الشعب المصري والقيادة السياسية ولا الجيش الذي حارب سنوات من أجل كل متر في سيناء.

وتابع:" هذا أمر يصعب علي الشعب المصري والقوات المسلحة أن تسمعه، فكان لازما أن يكون هناك تصريح واضح وحاد وحاسم كما حدث في ليبيا"، موضحًا أن قرار الإدارة المصرية واضح ضد المخطط الصهيوني.

وأكد أن تصريحات الرئيس السيسي اليوم متوازنة لأنها تتحدث عن مجموعة نقاط وهي رغبة مصر في الإمدادات والإغاثة للشعب الفلسطيني، والدعوة لعمل مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية، ومصر هي اللغز في المعادلة الصعبة لحل هذه القضية.