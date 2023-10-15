باحث إقليمى: إسرائيل ألقت 7 ألف طن متفجرات على قطاع غزة حتى الآن

علق العميد محمود محي الدين، الباحث السياسي في شئون الأمن الإقليمي، علي لقاء الرئيس السيسي بوزير الخارجية الأمريكي بشأن تطور الأحداث في قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأحد، إن استمرار الحملة الجوية المكثفة من الطيران الإسرائيلي باستخدام كل أنواع الطائرات، موضحًا أن هناك كثافة للنشاط الجوي الإسرائيلي.

وأضاف: "وتجاوزت إسرائيل حتى الآن 7 آلاف طن من المتفجرات التي تلقي على مجمل قطاع غزة"، موضحًا أن كثافة الضرب متمركزة على المنطقة الشمالية في قطاع غزة، وبالتالي تم محو أحياء كاملة من غزة مثل حي الرمال والحي الترفيهي في غزة.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان محافظات شمال غزة بإخلاء المنطقة بعدد سكان 1.1 مليون نسمة، موضحًا أن كل المنظمات الدولية اعتبرت أن ذلك تهجير عرقي وتمييز علني.

وأكد، أن هناك تضاربًا في آراء الجانب الإسرائيلي مؤخرًا بعد أن كانت هناك دعوات للهجوم البري، موضحًا أن واقع الحال مختلف؛ لأن العملية العسكرية التي قامت بها المنظمات الفلسطينية أفقدت المجموعات العسكرية المسئولة عن اجتياح غزة ما بين 220 قتيلًا بين ضابط وجندي.