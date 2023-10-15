السفير محمد العرابي: مصر قدمت خارطة طريق شاملة لحل القضية الفلسطينية

علق السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، علي لقاء الرئيس السيسي بوزير الخارجية الأمريكي بشأن تطور الأحداث في قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأحد، إن الموقف المصري واضح من تصاعد الأحداث في قطاع غزة.

وأشار إلى أن مصر لم تنظر فقط لما يجري في غزة إنما نظرت للحلول الجزية للمشكلة نفسها، وبالتالي تدرجنا من إرسال المساعدات لوقف إطلاق النار ثم الانطلاق لعملية سياسية جادة تستطيع منها تحقيق أماني الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن مصر قدمت خارطة طريق كاملة من الممكن أن تعالج جذور المشكلة في فلسطين، لتجنب دائرة عنف جهنمية مثل ما حدث في المرات السابقة، مشيرًا إلى أنه لابد من الإنطلاق لعملية سلام شاملة تحقق أماني المجتمع الفلسطيني.

وأكد أن المجتمع الاسرائيلي تأكد أن مثل هذه العلميات العسكرية لن تحقق شئ لأن اسرائيل لحق بها خسائر كبيرة.