الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كرم جبر: مصر تبذل كل جهدها لوقف إطلاق النار وحماية وإنقاذ الفلسطينيين

كرم جبر
كرم جبر

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن موقف مصر الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي بشأن تطور الأحداث في  قطاع غزة هو رفض التهجير الإجباري للفلسطينيين إلى سيناء، لأن حل القضية الفلسطينية يتركز على الأراضي الفلسطينية وليس في أراضي دول الجوار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن مصر تبذل كل جهدها لوقف إطلاق النار ولحماية وإنقاذ الفلسطينيين، موضحًا أن الكلام المتداول أن هناك ضغوط على الحكومة المصرية لقبول الفلسطينيين في سيناء غير صحيح، متحديًا أن تذكر تلك المواقع اسم مسئول مصري واحد ردد هذا الحديث.

وأشار إلى أن هذا الحديث تنافي مع كل الفتن ويخالف كل مواثيق الشرف الإعلامي، وهذا نوع من الكذب والافتراء، مطالبًا كل المواقع بمراجعة كلام الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي الذي أكد له أن هذه المسأله تؤدي لمزيد من الضحايا وإطالة أمد الحرب.

وتابع:" أدعو المواقع التي تنشر تقارير تضر الأمن القومي بمراجعة تصريحات الرئيس السيسي"، واصفًا تلك المواقع بالمشبوهه والمأجورة تستهدف النيل من أمن مصر.

قطاع غزة اكسترا نيوز الرئيس السيسي كرم جبر

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