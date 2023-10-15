"إكسترا نيوز" ترصد مستجدات قوافل الإغاثة المتجهة إلى غزة

رصد عوض الغنام، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، من العريش، مستجدات قوافل الإغاثة المتجهة إلى غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن هناك اصطفاف عشرات من سيارات التحالف الوطني بالشارع الرئيسي أمام محافظة جنوب سيناء التي تحمل كل سبل الدعم والمعونة الإنسانية والطبية.

وأضاف أن محافظ شمال سيناء تفقد هذا الاصطفاف، موضحًا أن هناك حاجة ملحة للغاية لوصول هذا الدعم للأشقاء في فلسطين، وخاصة بعدما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن انهيار الوضع الصحي تمامًا في غزة جراء التصعيد الحادث بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وتابع: "من المقرر أن تمر هذه القوافل والمساعدات إلى فلسطين من خلال معبر كرم أبوسالم، على عكس ما حدث في 2021 حينما تم إرسال المساعدات عن طريق معبر رفح، وستبقى هذه السيارات مصطفة في الشارع حتى يُسمَح لها بالدخول".

وأكمل: "تحاط هذه السيارات بمئات المتطوعين الشباب من الشباب المصري ويحملون كراتين الدعم لإعدادها وتجهيزها بالسيارات التي سوف تحملها إلى الأشقاء في فلسطين".