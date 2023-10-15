سالمان: الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية تؤكد على الإدارة الحكيمة لمصر فى ملف القضية الفلسطينية

أكد مصطفى جعفر سالمان، عضو أمناء مجلس الشباب المصري، أن دعوة مصر لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الذي كان يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، دليل على الإدارة الحكيمة لمصر في ملف القضية الفلسطينية.

وأوضح سالمان، خلال تصريحات صحفية، أن مصر تدير هذا الملف باحترافية وحكمة شديدة، للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، كما أنها تسعى بكافة الطرق الممكنة بمنع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، كما أنه تعمل على حل للقضية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضاف “سالمان”، أن ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مجلس الأمن القومي اليوم الأحد، رسالة ردع قوية للجميع، وكان بهدف إرسال رسائل هامة وقوية أهمها، أن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأنه لا يمكن التفريط فى أي شبر من أرض سيناء العزيزة، بالإضافة إلى أن القضية الفلسطينية ستظل ضمن أولويات مصر، وأن مصر ترفض بشكل قاطع سياسة التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

وأشار مصطفي جعفر سالمان، إلى أن مصر ستظل داعمة وبقوة للقضية الفلسطينية، وتبذل قصارى جهودها لتقديم الدعم اللازم للأشقاء الفلسطينيين، ولن تتواني لحظة حتي ينعم الشعب الفلسطيني بالأمان والسلام، وستظل مصر هي المدافع الأول عن الوطن العربي.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد عقد اجتماعًا مع مجلس الأمن الأعلى وأعلن المجلس نية مصر توجيه الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

كما أكد البيان الصادر عن الاجتماع أن الاجتماع قرر مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.