الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أسامة السعيد: انعقاد مجلس الأمن القومى المصرى بشأن غزة رسالة لكل الأطراف

أسامة السعيد
أسامة السعيد

قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد، إنه يجب أن ندرك أن مجلس الأمن القومي المصري  واحد من الهيئات الدستورية التي أقرها الدستور المصري، وينعقد لمناقشة التحديات التي يمكن أن تواجه الأمن القومي المصري.

وأضاف السعيد، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن انعقاد المجلس رسالة مهمة للغاية تؤكد أن القضية الفلسطينية وما يجري في قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وهذه رسالة واضحة لكل الأطراف.

مصر لديها من القدرات ما يمكنها من حماية أمنها القومي

وأوضح أن البيان الذي خرج عن المجلس مهم للغاية، وحافل بالتأكيد على مجموعة من الرسائل التي يجب التوقف أمامها، منها أن حماية الأمن القومي المصري خط أحمر ولا تهاون في حمايته، وهذه رسالة واضحة لكل طرف يتصور أنه يمكن أن يستغل أى ظروف على الحدود المصرية أو في قطاع غزة للمساس بالأمن القومي المصري، وهذه رسالة للجميع بالداخل والخارج.

وتابع: يجب أن يعي الجميع أن مصر عندما تتحدث بهذه اللغة وهذه اللهجة فهى تعني ما تقوله، ولديها من القدرات ما يمكنها من حماية أمنها القومي على الدوام، وعدم المساس بأي شكل من الأشكال بأمنها القومي.

مجلس الأمن القومي المصري قرارات مجلس الأمن القومي المصري غزة رسالة لكل الأطراف انعقاد أسامة السعيد الدكتور أسامة السعيد

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز": وصول أول طائرة مساعدات تونسية لمطار العريش تمهيدًا لإرسالها لغزة

أبرز قرارات مجلس الأمن القومى المصرى بشأن التصعيد فى غزة (فيديو)

مراسلة القاهرة الإخبارية: توجه متصاعد لحدة وتيرة الاستهداف الإسرائيلى (فيديو)

زوارق حربية إسرائيلية تقصف شواطئ خان يونس ورفح جنوبى قطاع غزة (فيديو)

مراسل "القاهرة الإخبارية" يرصد قوافل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر مطار العريش

متحدث الدفاع المدني الفلسطيني يبكي على الهواء.. ويستغيث: "أين الضمير العربي؟" (فيديو)

اليوم.. مؤتمر صحفي لـ ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في دورته الخامسة

سفير فلسطين بمصر: نرفض تهجير أهالى غزة من بيوتهم

الأكثر قراءة

عاجل.. بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

مدرب كاب فيردي لـ الدستور: لا يمكن إيقاف محمد صلاح.. يحبه كل سكان بلدنا

"أمن مصر خط أحمر".. 6 قرارات لاجتماع مجلس الأمن القومى برئاسة الرئيس السيسى حول غزة

غادروا ولا تعودوا.. جيش الاحتلال: سنوجه ضربات منسفة من الجو والبحر والبر على غزة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

الرئيس السيسى: رد الفعل الإسرائيلى يتجاوز الحق فى الدفاع عن النفس ويرقى لمستوى العقاب الجماعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيزيل خوري.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها في حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلى وإصابة 4 آخرين فى قصف لحزب الله على بلدة شتولا

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد فى غزة؟