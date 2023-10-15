وفد من 12 دولة أفريقية يلتقي مسؤولي شعبة الأقطان

واصل معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية فعالياته في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتطوير القطاعات الصناعية، خاصة الصناعات النسيجية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر تحت رعاية الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية، برئاسة السفير أشرف إبراهيم النشار، أمين الوكالة، والدكتور عبد الناصر رضوان، مدير معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

قال د.مصطفي عطية، المنسق الإعلامي لمعهد بحوث القطن إنه تم استقبال أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للأقطان والجمعية العمومية برئاسة وحضور كل من أحمد عياد، رئيس شعبة القطن بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة ونائب رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، وإبراهيم عبد الله رئيس المكتب الفرعي للجنة تنظيم تجارة القطن بكفر الشيخ وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وفد من معهد بحوث القطن ومعه وفدًا أفريقيا من 12 دولة افريقية لبحث سبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين المصري والافريقي.

رحب رئيس الشعبة بالحضور، مؤكدًا أن هناك علاقات ثنائية طيبة بين الجانبين المصري والأفريقي، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القضايا فيما يخص الجانب الاقتصادي والتجاري.

وأكد أهمية التعاون خلال تلك الفترة الصعبة التي يشهدها العالم، وما نتج عنها من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وعدم استقرار في سلاسل الإمداد، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين من الضروري العمل على زيادته حيث إن مصر تتميز بسلسلة قطن كاملة، وأننا على استعداد لفتح افاق التعاون من خلال تبادل المصلحة مع كل الاطراف.

وأعرب أعضاء الوفد الافريقي عن سعادتم بهذا اللقاء في الاسكندرية وما وجدوا من حفاواة في الاستقبال والترحيب، مؤكدين أن القاهرة والدول الافريقية لديهم العديد من الإمكانات لتعزيز التعاون في عدة مجالات أبرزها الزراعة والمنسوجات، وقالوا إن الهدف من اللقاء هو بحث آليات تعزيز التجارة والاستثمار وزيادة حجم التبادل في جميع المجالات بين الطرفين وقام بعض افراد الوفد بعرض بعض فرص الاستثمار فى بلادهم وطالبوا بتبادل قائمة باسماء التجار فى مصر وطريقة التواصل معهم رغبة منهم فى توثيق فرص التواصل بين بلادهم ومصر، كما كان للبعض منهم رغبة فى فتح بلادهم كاحد المناشئ المعتمدة فى مصر لزيادة فرص التعاون والتبادل.

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على زيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتنظيم لقاءات مشتركة ووفود متبادلة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية في مجال تجارة القطن والمنسوجات.