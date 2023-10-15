"مياه القليوبية" تكثف جهودها لإصلاح عطل خط الطرد الرئيسى بكفر شكر

تكثف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية، من جهودها فى إصلاح عطل خط الطرد الرئيسى بشارع عبدالمنعم رياض الواصل إلى محطة رقم 2 بمدينة كفر شكر وذلك بواسطة العاملين ومعدات الشركة لسرعة توصيل مياه الشرب إلى المواطنين بالمركز والمدينة فى أسرع وقت.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية أنه فور إخطارنا بحدوث عطل فى خط الطرد الرئيسى بشارع عبدالمنعم رياض بمدينة كفر شكر تم الدفع برفق الصيانة والمختصين والمعدات اللازمة للكشف على العطل والعمل على إصلاحه فورا حفاظا على مصالح المواطنين وذلك بإشراف المهندس حسن حواش رئيس فرع مياه الشرب بكفر شكر والمهندس أحمد فهيم نائب رئيس الفرع.

وأوضح مجاهد أنه تبين من الكشف والمعاينة وجود كسر فى خط الطرد الرئيسى بشارع عبدالمنعم رياض الواصل إلى محطة رقم 2 بمدينة كفر شكر، مشيرا إلى أن جار العمل على إصلاح خط الطرد بطريقة متطورة ومستقبلية لعدم تكرار المشكلة والأسباب.

وأشار مجاهد إلى أنه تم الدفع بعدد من سيارات مياه الشرب النظيفة لتوزيعها على جميع المواطنين فى أكثر من منطقة لسد احتياجاتهم من مياه الشرب لحين عودة انقطاع المياه مؤكدا أن الشركة تضع فى أولوياتها خدمة المواطن وسد احتياجاته من مياه الشرب قائلا: "أنا حريص كل الحرص من تضرر أحدا من انقطاع مياه الشرب نظرا لأهميتها واستخداماتها للمواطنين فى حياتهم اليومية".

منوها أن يوجد خطة يتم تنفيذها حاليا داخل مدينة كفر شكر وهى استكمال استبدال مواسير مياه الشرب الاسبوستس بمواسير بلاستيك ضمانا لزيادة جودة المياه وحصول كل مواطن على كوب مياه نظيف بنسبة 100% حفاظا على صحة المواطنين وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تطوير وزيادة تحسين مستوى الخدمات المقدمة لإشاعة الرضا بين المواطنين.