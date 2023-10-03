الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. قطع مياه الشرب 5 ساعات عن كفر شكر بالقليوبية

المهندس مصطفى مجاهد
المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية قطع مياه الشرب بمدينة كفر شكر غدًا الأربعاء بداية من التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، من أجل الغسيل الدورى لشبكات المياه بالمدينة، مؤكدة أنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من الأعمال والتأكد من صلاحية المياه للاستخدام؛ حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

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وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة لعدم تأثرهم وتعطل مصالحهم أثناء فترة انقطاع المياه وعدم استخدام المياه مباشرة فو إعادة ضخها من جديد لاحتمالية وجود نسبة عكارة بها.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية أن يوجد تعليمات صارمة بضرورة وضع جدول محدد لإجراء أعمال الصيانة اللازمة لكافة معدات التشغيل مشيرا إلى أهمية إجراء الغسيل الدورى لجميع شبكات مياه الشرب على مستوى كافة مناطق المحافظة

وأضاف مجاهد فى تصريحات، أن شركة مياه والشرب والصرف الصحي بالقليوبية بالتنسيق بين قطاع التشغيل والصيانة وقطاع المعامل والجودة، والإدارة العامة للتدريب تنظم دورات تدريبية حول سلامة ومأمونية المياه، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للجودة وشؤون البيئة بالشركة القابضة وذالك فى إطار حرص الشركة على تنمية مهارات العاملين بالشركة، وإكسابهم القدرة على التعامل مع التحديات المائية الراهنة من خلال منهجية إدارة المخاطر ووضع الاجراءات التصحيحية اللازمة، للحفاظ على استدامة منظومات إمداد المياه على أعلى مستوى

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية أن غسيل شبكات مياه الشرب تتم بصفة منظمة ودورية فضلا عن إجراء التحاليل اللازمة للمياه كل فترة وبشكل مستمر من أجل توفير مياه شرب صالحة؛ حفاظًا على صحة المواطنين.

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