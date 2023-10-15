الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"طول عمرى فى حالى".. حورية فرغلى ترد على طليقة حسن شاكوش

حورية فرغلي
حورية فرغلي

حرصت الفنانة حورية فرغلي على الرد على ريم طارق طليقة المطرب الشعبي حسن شاكوش، بعد اتهام الأولى بأنها على علم بالفنانة التي كانت على علاقة بالأخير، مما أثار غضب "حورية" واتهمت الثانية بالكذب.

وخرجت "حورية" عن صمتها فقامت بالرد من خلال بث مباشر على موقع فيسبوك، قالت خلاله: "الأستاذة ريم طارق طليقة حسن شاكوش لما انتي طلعتي وقولتي في فنانة على علاقة بطليقي وده سبب انفصالنا وقولتى أول حرف ح واتقال حورية فرغلي وبتاع أنا سكت، إنما تطلعي تاني وتقولي إن الفنانة حورية فرغلي على علم بالفنانة اللي على علاقة بشاكوش ف لا مش هسكت".

وأضافت: "وطلعتي واعتذرتي ليا أنا مطلبتش منك اعتذار بتعتذري على إيه وليه تجيبي اسمي من الأول أنا أكبر من كده بكتير، انتي يمكن مش واصلك بس أنا أكبر من كده بكتير، وعمري ما جبت سيرة حد وطول عمري في حالي، واسم حورية فرغلي متقولهوش تاني، انتي بتقوليه عشان تطلعي تريند، ولو قولتي اسمي تاني أنا آسفة على رد فعلي اللي هيحصل لأن ده حقي، وربنا يهديكي يا بنتي".

جدير بالذكر أن ريم طارق طليقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، كشفت عن حقيقة تلميحها عن وجود علاقة تربط طليقها والفنانة حورية فرغلي أثناء زواجهما.

وقالت ريم طارق خلال تصريحات تلفزيونية: أنا محاسبش ست، الشخص ده لو مكتفي بالبنت اللي اتجوزها مش هيبص لحد، الناس بتقولي أبسط حاجة روحي لجوزك مش هروح للغريبة أقولها ليه بتعملي كده، ولا هقعد أحارب في الناس، أنا بشوف إن الشخص لو مش محترم الشخصية اللي معاه خلاص يسيبه لحد تاني يقدره ويحترمه.

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