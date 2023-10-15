الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يلتقي النائب الأول لشركة "إكسون موبيل" الأمريكية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأحد، لويك فيفيه، النائب الأول لشركة إكسون موبيل الأمريكية؛ لاستعراض مشروعات الشركة وخطط توسعها في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية وعمرو أبو عيطة، الرئيس والعضو المنتدب لشركة "إكسون موبيل مصر".

في مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره الشديد للشراكة القوية والتاريخية القائمة بين مصر وشركة "إكسون موبيل" التي تعمل في السوق المصرية منذ ما يزيد على 100 عام.

وأشار مدبولي إلى أن مصر تتطلع إلى تعاون أكبر مع الشركة الأمريكية على مدى 100 عام أخرى بل أكثر.

وأشاد رئيس الوزراء بالتوسع الملحوظ لأعمال شركة "إكسون موبيل" في مصر واستمرارها بالوفاء بالتزاماتها الاستثمارية تجاه مصر، على الرغم من كل الظروف العالمية والإقليمية المحيطة، مؤكدًا تطلعه لعقد المزيد من الشراكات التي تؤدي إلى توسعات أكبر لأعمال الشركة في مصر.

خلال اللقاء، أكد وزير البترول أن إكسون موبيل واحدة من أهم الشركاء العالميين لمصر، باعتبارها أحد أكبر شركات البترول في العالم، مؤكدًا أننا مهتمون بتطوير هذه الشراكة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير أن الشركة الأمريكية إلى جانب عملها في مجال الاستكشاف، فإنها حققت نجاحات ملحوظة على مدار الأعوام الماضية في مجال إنتاج وتسويق المنتجات البترولية مثل الزيوت والشحوم.

وأكد الملا أن أعمال الاستكشاف والتنقيب في الشركة تمضي على قدم وساق، متوقعًا بدء الإنتاج الأول من بئر بترولية تابعة لإكسون موبيل في غضون أشهر قليلة.

وفي غضون ذلك، توجه لويك فيفيه، النائب الأول لشركة "إكسون موبيل" الأمريكية، بالشكر لرئيس الوزراء على حرصه لعقد هذه المقابلة، مؤكدًا أن الشركة لديها اهتمام والتزام بتوسيع نطاق أعمالها في مصر خلال الأعوام المقبلة.

أضاف "فيفيه" أن شركة "إكسون موبيل" الأمريكية لديها خطط كبرى للاستثمار في مصر.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد دعمه لكل خطط الشركة المستقبلية في مصر خلال الفترة المقبلة من أجل شراكة أقوى.

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