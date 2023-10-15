محافظ بورسعيد يشيد بجهود الأجهزة التنفيذية والأمنية خلال زيارة رئيس الوزراء

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، بجهود الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد، وذلك عقب زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لمحافظة بورسعيد، موجهًا الشكر لجميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية على جهودهم في مواصلة العمل ليلًا ونهارًا لفرض الأمن والانضباط، وتحقيق المستوى الحضاري والجمالي اللائق بمحافظة بورسعيد أمام زوّارها.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد، مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مساء أمس، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، وعبدالعظيم رمضان، السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد ومدير الجهاز التنفيذي ولفيف من الاجهزة التنفيذية، والشركات الهندسية المنفذة للمشروعات.

إشادة واسعة

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن هذه الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية والأمنية حققت إشادة واسعة بالمظهر اللائق والمشرف لمحافظة بورسعيد أمام وفد رئاسة الوزراء، والذين أشادو بالتطور الحضاري على أرض بورسعيد، وجودة الخدمات المقدمة للمواطن في مختلف المجالات بالمحافظة.

وكان محافظ بورسعيد، قد استقبل أمس، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وذلك لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والصناعية، والتي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية المستدامة بمحافظة بورسعيد وجعلها مدينة نموذجية من الطراز الأول.

اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد